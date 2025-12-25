Hơn 1 tỷ cổ phiếu của Masan Consumer chính thức giao dịch trên HOSE

(TBTCO) - Hơn 1 tỷ cổ phiếu MCH chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE, đưa Masan Consumer trở thành doanh nghiệp tiêu dùng có quy mô vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sáng 25/12, hơn 1 tỷ cổ phiếu MCH chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), đánh dấu việc Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) hoàn tất chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE. Với mức giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp đạt hơn 224.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 9 tỷ USD, đưa MCH trở thành doanh nghiệp tiêu dùng có quy mô vốn hóa lớn nhất đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc hơn 1 tỷ cổ phiếu MCH chính thức giao dịch trên HOSE cũng được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý của thị trường năm 2025, không chỉ bởi quy mô vốn hóa, mà còn bởi tác động đến cấu trúc nhóm cổ phiếu tiêu dùng trên sàn niêm yết chính. Trong ngày giao dịch đầu tiên, doanh nghiệp đồng thời công bố quyết định liên quan đến phân phối lợi nhuận năm 2025, qua đó bổ sung thêm thông tin đáng chú ý đối với cổ đông.

Nghi thức đánh cồng chính thức niêm yết tại sàn giao dịch HOSE của Masan Consumer.

Cụ thể, HĐQT Masan Consumer đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu. Trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện một đợt tạm ứng cổ tức tiền mặt trong tháng 7/2025. Như vậy, tổng mức cổ tức tiền mặt năm 2025 của MCH đạt 50% mệnh giá. Song song với chi trả tiền mặt, công ty cũng thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, thay vì bán ra thị trường.

Theo công bố của doanh nghiệp, việc phân phối cổ phiếu quỹ nhằm tăng lượng cổ phiếu lưu hành và hỗ trợ thanh khoản cho mã MCH sau khi niêm yết trên HOSE. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quy mô giao dịch của cổ phiếu dự kiến mở rộng khi chuyển sang sàn niêm yết chính, đặc biệt đối với các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Về kết quả kinh doanh, Masan Consumer duy trì tăng trưởng ổn định trong nhiều năm. Giai đoạn 2017–2024, doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng kép bình quân khoảng 13%/năm, trong khi biên lợi nhuận hoạt động duy trì trên 23%. Riêng giai đoạn 2022–2024, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng với tốc độ kép khoảng 20%/năm, phản ánh sự cải thiện về hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường tiêu dùng có nhiều biến động.

Việc niêm yết trên HOSE giúp cổ phiếu MCH đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về minh bạch thông tin, chuẩn mực quản trị và quy mô vốn hóa, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn đầu tư tổ chức./.