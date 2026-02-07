Giá vàng hôm nay ngày 7/2: Vàng miếng giảm thêm 700.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng 7/2, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm, trong đó vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt hạ thêm 700.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 6/2, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm. Tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn, giá vàng miếng được điều chỉnh giảm đồng loạt 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện vàng miếng tại các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đang được niêm yết phổ biến trong khoảng 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến sáng ngày 7/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến điều chỉnh không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn, dù mức độ biến động giữa các doanh nghiệp có sự phân hóa nhất định. Tại SJC, giá vàng nhẫn rạng sáng nay được điều chỉnh tăng lên mức 173 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 176 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, tại DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 176 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Ở các doanh nghiệp khác, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục điều chỉnh hạ giá vàng nhẫn khi giá mua vào lùi về 173,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 176,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn theo xu hướng chung, hiện giao dịch quanh vùng 173 – 176 triệu đồng/lượng, thấp hơn 700.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.966 USD/ounce, tăng 99 USD so với cùng thời điểm hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 156,5 triệu đồng mỗi lượng, tiếp tục thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến tăng trở lại của vàng quốc tế diễn ra sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó, trong bối cảnh lực mua bắt đáy xuất hiện cùng với việc đồng USD suy yếu nhẹ. Bên cạnh đó, những lo ngại liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, đang được tổ chức tại Oman, cũng góp phần nâng đỡ nhu cầu đối với kim loại quý. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đang hướng tới mức tăng khoảng 1,3%.

Theo các phân tích thị trường, lực cầu hiện tại chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư theo xu hướng tăng, tranh thủ gom mua khi giá lùi khỏi vùng đỉnh. Tuy vậy, đà phục hồi của vàng vẫn được đánh giá là chưa thực sự vững chắc và khó hình thành các kỷ lục mới nếu không xuất hiện thêm những cú hích đáng kể từ yếu tố địa chính trị.

Ở góc nhìn dài hạn, một số tổ chức tài chính lớn đưa ra dự báo tích cực hơn đối với triển vọng của vàng. Theo đó, giá vàng trung bình trong năm 2026 có thể lên tới 6.000 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với các ước tính trước đây. Đợt điều chỉnh mạnh gần đây được cho là bắt nguồn từ những thông tin liên quan tới chính sách tiền tệ của Mỹ, khi thị trường đánh giá lại kỳ vọng về định hướng điều hành của Cục Dự trữ Liên bang trong thời gian tới.

Ngoài các yếu tố ngắn hạn, xu hướng suy giảm niềm tin vào tiền pháp định trên phạm vi toàn cầu tiếp tục được xem là động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng. Trong bối cảnh nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn duy trì ở mức cao, còn trái phiếu Kho bạc Mỹ không còn được nhìn nhận tuyệt đối như tài sản an toàn, vàng đang ngày càng được dòng tiền lựa chọn như một kênh trú ẩn thay thế.