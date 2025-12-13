MWG thông qua kế hoạch IPO Điện Máy Xanh, dự kiến triển khai năm 2026

(TBTCO) - Kế hoạch IPO Điện Máy Xanh được MWG xác định là bước chuyển chiến lược, hướng tới nâng cao minh bạch, chuẩn hóa quản trị và mở rộng không gian tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (mã Ck: MWG) đã thông qua chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh triển khai chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, đồng thời thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Theo kế hoạch dự kiến, quá trình IPO sẽ được triển khai trong năm 2026.

Thông tin được MWG công bố cho biết, quyết định trên được đưa ra sau quá trình nghiên cứu và đánh giá toàn diện về vị thế, tiềm năng tăng trưởng cũng như yêu cầu phát triển dài hạn của Điện Máy Xanh. Việc đưa Điện Máy Xanh trở thành một pháp nhân đại chúng độc lập được xem là bước chuyển chiến lược, tạo nền tảng để doanh nghiệp này bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với mục tiêu duy trì mức tăng lợi nhuận hai chữ số trong trung và dài hạn.

Theo đánh giá của MWG, IPO không chỉ nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động mở rộng, mà còn là động lực để Điện Máy Xanh nâng cao mức độ minh bạch, hoàn thiện hệ thống quản trị và vận hành theo các chuẩn mực của doanh nghiệp niêm yết.

Trong chiến lược phát triển sắp tới, chuỗi bán lẻ này được định hướng tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung cải thiện chất lượng hoạt động, mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng, đồng thời khai thác hiệu quả nền tảng đa dịch vụ Super App. Bên cạnh thị trường trong nước, Điện Máy Xanh cũng được kỳ vọng đẩy mạnh mở rộng quy mô tại Indonesia.

Ở cấp độ tập đoàn, MWG khẳng định, Điện Máy Xanh tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái bán lẻ. Trong giai đoạn 2026 - 2030, chuỗi này được kỳ vọng đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của MWG. Việc tách riêng và niêm yết Điện Máy Xanh được đánh giá sẽ mang lại lợi ích dài hạn về chiến lược, tài chính và quản trị, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng cho toàn bộ hệ sinh thái Thế giới di động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Một điểm đáng chú ý khác là HĐQT MWG cũng thống nhất chủ trương không tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ của Điện Máy Xanh. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này dự kiến chào bán riêng lẻ lượng cổ phần tương đương khoảng 1% vốn điều lệ cho một số cá nhân chủ chốt nhằm tăng cường sự gắn kết và cam kết lâu dài của đội ngũ quản lý. Số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày hoàn tất.

Song song với các nội dung trên, MWG cũng phê duyệt một số giao dịch phục vụ công tác tư vấn và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp, trong đó có các hợp đồng tư vấn với thành viên HĐQT nhằm hỗ trợ hoạch định chiến lược và nâng cao hiệu quả vận hành trong năm 2026./.