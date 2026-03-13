Doanh nghiệp viễn thông ứng dụng công nghệ hiện đại nhất phục vụ bầu cử

(TBTCO) - Theo thông tin từ các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị đã tích cực, chủ động, linh hoạt, ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tập đoàn Viettel đánh giá, với 80.000 điểm bầu cử trải rộng, người dân tham gia rải rác, không tập trung vào 1 thời điểm nên biến động lưu lượng khó dự báo. Vì vậy, thay vì phương thức giám sát thủ công, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Tập đoàn Viettel) áp dụng triệt để hệ thống tự động tối ưu mạng lưới (SON), giám sát 24/24 giờ.

Cử tri sử dụng ứng dụng VNeID để biết thông tin khu vực bỏ phiếu, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp...

Ngay khi phát hiện điểm bầu cử có lượng người tập trung đông, lưu lượng dữ liệu tăng đột biến, hệ thống SON sẽ kích hoạt cơ chế tự động cân bằng tải. Tài nguyên mạng sẽ được điều phối linh hoạt từ các trạm lân cận sang trạm đang chịu tải cao trong thời gian thực. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động, loại bỏ độ trễ của việc can thiệp thủ công, giúp ngăn chặn triệt để tình trạng nghẽn mạng cục bộ.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định các hệ thống, hạ tầng mạng lưới, dịch vụ. Các đơn vị của VNPT sẵn sàng triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thời gian diễn ra bầu cử, tập trung vào hệ thống, hạ tầng, dịch vụ phục vụ tại địa điểm tổ chức bầu cử.

Tại Hà Nội, từ ngày 11/3, VNPT Hà Nội đã hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng bảo vệ an toàn mạng lưới ở mức cao nhất. Doanh nghiệp đã hoàn thành rà soát mạng số liệu chuyên dùng, bảo đảm các đường truyền vận hành không gián đoạn; bố trí nhân sự kỹ thuật viên trực tại 126 xã, phường trên địa bàn để đảm bảo mạng lưới thông suốt và vận hành phần mềm quản lý thông tin bầu cử.

VNPT Hà Nội thiết lập chế độ giám sát 24/24 giờ, dừng mọi tác động mạng lưới tại các khu vực trọng điểm để giữ vững kết nối thông suốt, đồng thời sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng và thắt chặt an ninh tại các nhà trạm trên toàn Thủ đô.

Tương tự, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án kỹ thuật, tổ chức lực lượng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chất lượng dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

MobiFone đã rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin, đảm bảo mức độ sẵn sàng cao và có phương án dự phòng. Đối với mạng lưới vô tuyến, MobiFone hoàn tất bố trí lực lượng kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố; đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật như mở rộng tần số tại các khu vực có khả năng tăng lưu lượng và chuẩn bị sẵn các trạm phát sóng lưu động để phục vụ khi cần thiết.

Cùng với đó, MobiFone phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin quan trọng như cổng thông tin điện tử, hệ thống hành chính công…