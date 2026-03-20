(TBTCO) - Danh sách 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 cho thấy cơ cấu đại diện phong phú, quy tụ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, cán bộ cơ sở, giới chuyên gia, doanh nhân và đại diện các tổ chức xã hội.

Ủy ban bầu cử TP. Hồ Chí Minh đã công bố danh sách chính thức 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Danh sách gồm 125 đại biểu, đúng theo số lượng được ấn định.

Trong số các đại biểu trúng cử có nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố. Tiêu biểu như ông Võ Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Danh sách cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy như ông Dương Trọng Hiếu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Trần Văn Tuấn - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh; ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó là các lãnh đạo sở, ngành như ông Trần Quang Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Hoàng Ngân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; bà Phạm Thị Thanh Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Đáng chú ý, danh sách còn có sự góp mặt của nhiều cán bộ cơ sở như bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND phường, xã; các đại biểu thuộc lực lượng vũ trang như Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân cũng tham gia HĐND khóa này như ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; ông Ngô Minh Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông; ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG; ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư U&I.

Danh sách 125 đại biểu trúng cử phản ánh cơ cấu đại diện rộng khắp, bảo đảm sự tham gia của nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới.