Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

Tản Viên

17:18 | 17/04/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị hoàn tất phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026, không để tồn đọng và rà soát tiến độ từng dự án, chủ động điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân tốt.
Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Cụ thể, về kế hoạch vốn năm 2026, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch, không để tồn đọng, đồng thời, phải thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, chủ động điều chỉnh, điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Đối với các dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần khẩn trương tháo gỡ, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Lê Toàn
Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Lê Toàn

Chủ đầu tư các dự án phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, quý, phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án, tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường và kịp thời xử lý khó khăn phát sinh.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh các khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả giải ngân. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định là khâu then chốt, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ. Các sở, ngành và địa phương phải tăng cường phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm. Kết quả giải ngân sẽ được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình phân bổ, giải ngân toàn thành phố, định kỳ trước ngày 10 hằng tháng báo cáo UBND thành phố và tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc tiến độ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về quản lý xây dựng, chi phí và chất lượng công trình.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân định kỳ trước ngày 5 hằng tháng về Sở Tài chính để tổng hợp, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Theo số liệu báo cáo của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết quý I/2026, thành phố đã giải ngân được 13.511 tỷ đồng vốn đầu tư công (đạt 9,2%) kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao./.

Từ khóa:
TP. Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp”.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn nước ngoài kế hoạch 2026.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
(TBTCO) - Cần gần 2.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án chuyển tiếp của 4 phường ở Đà Nẵng, nhưng chưa xác định được nguồn vốn để triển khai, dẫn đến nguy cơ kéo dài dự án, gây lãng phí.
(TBTCO) - Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu vào chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng công bố danh mục 3 “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, khai thác lợi thế cạnh tranh cốt lõi để đưa thành phố bước vào kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức và công nghệ thông minh.
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
(TBTCO) - Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

