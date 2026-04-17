Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

16:26 | 17/04/2026
(TBTCO) - Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời TP. Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, TP. Nam Ninh. Ảnh: TTXVN.

Các đồng chí Lưu Hải Tinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trần Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tháp tùng và tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước; hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường; thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa; thăm khu mới Hùng An (tỉnh Hà Bắc); thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ thân nhân các gia đình cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam; dự chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; thăm di tích khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây); dự Lễ khởi động Liên hoan giao lưu nhân dân biên giới Việt - Trung…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, TP. Nam Ninh. Ảnh: TTXVN.

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và thẳng thắn, tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là trao đổi chiến lược cấp cao diễn ra mật thiết, các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, tin cậy; hợp tác an ninh - quốc phòng chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất hơn; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động; phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể "6 hơn", duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng.

Hai nhà Lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027", nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Trong thời gian thăm, hai bên đã ký văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Dành cho bạn

Đọc thêm

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII: Mở rộng lan tỏa, thúc đẩy hội nhập trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Sáng 17/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (phía Nam), kết nối trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

(TBTCO) - Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

(TBTCO) - Chiều 16/4 (giờ địa phương), tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

(TBTCO) - Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu vào chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

(TBTCO) - Chiều 16/4, giờ địa phương, tại Thủ đô Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm Chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

