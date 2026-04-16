Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

21:46 | 16/04/2026
(TBTCO) - Chiều 16/4 (giờ địa phương), tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
Phát biểu tại Phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ đề của Đại hội đồng IPU năm nay thể hiện một thông điệp vừa mang tính thời sự, vừa cấp thiết khi thế giới đang chứng kiến những bất ổn, xung đột gia tăng do cạnh tranh địa chính trị, coi thường luật pháp quốc tế, sử dụng vũ lực, hủy hoại các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gây ra nhiều đau thương, mất mát cho hàng triệu người. Chiến tranh, xung đột, bảo hộ thương mại, xu hướng phân cực, phân tuyến, phân tách ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động nhiều mặt tới nhân loại. Công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) tuy đem lại nhiều cơ hội phát triển, song lại đặt ra yêu cầu mới trong quản lý, quản trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-152. Ảnh: Quochoi.vn

Đối mặt với thực trạng đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vẫn có cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai. Ở cấp độ toàn cầu, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế vẫn không hề suy giảm. Các chương trình nghị sự chung như Văn kiện Vì Tương lai, Chương trình Nghị sự 2030 tiếp tục là nền tảng của hành động tập thể toàn cầu. Thông qua Tuyên bố của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 vừa qua, các Nghị viện thành viên IPU tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác vì hòa bình, công lý và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Ở cấp độ khu vực và liên khu vực, đặc biệt là ở châu Á - Thái Bình Dương, các nỗ lực liên kết và sáng kiến hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ. ASEAN và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Với những thành tựu của hơn 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam đang nỗ lực, quyết tâm tự tin, tự cường bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam cũng đang thực hiện mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững để người dân có thể thụ hưởng tốt hơn các thành quả phát triển.

Toàn cảnh Phiên thảo luận chung

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam đang và sẽ tiếp tục cùng các bạn bè, đối tác tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Để cùng nhau vượt qua thách thức, tận dụng được các cơ hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị IPU và các Nghị viện thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, chung tay thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật và hỗ trợ các sáng kiến quốc gia vì hòa bình và phát triển.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề xuất tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc; ngăn ngừa và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

“Với tinh thần đó, cùng các thành viên IPU, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh ngừng bắn, tiếp tục đàm phán hòa bình, tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các cuộc xung đột hiện nay” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện giám sát tối cao đối với việc thực hiện các cam kết quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dù nhân loại có phải đối mặt với những khó khăn hay thách thức lớn đến đâu, thì tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ và hợp tác sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau./.

Theo Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phiên thảo luận chung đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU-152

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
(TBTCO) - Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
(TBTCO) - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thủ đô Bắc Kinh, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.
(TBTCO) - Tại Thủ đô Bắc Kinh, tối 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
(TBTCO) - Ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
(TBTCO) - Ngày 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện.
(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
