Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận sáng ngày 14/4, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến được hạ xuống ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 14/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 168,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm lần lượt 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. DOJI cũng điều chỉnh giảm tương ứng 900.00 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống ngưỡng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, PNJ cũng giảm giá xuống 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn hiện niêm yết ở ngưỡng 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hạ giá vàng nhẫn thêm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm, với mức giảm 700.000 đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến dao động quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh mức 4.749,4 USD/ounce, tương đương khoảng 151,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). Dù có sự phục hồi nhẹ trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn ghi nhận xu hướng giảm khá rõ nếu xét trong vòng một tháng trở lại đây, với mức giảm khoảng 269,3 USD/ounce, tương đương 5,37%.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

So với thị trường trong nước, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng, cho thấy chênh lệch duy trì ở mức cao.

Diễn biến của giá vàng tiếp tục chịu tác động lớn từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran. Tâm lý thị trường hiện vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì lâu dài của các thỏa thuận ngừng bắn, khiến việc xác lập xu hướng trung hạn trở nên khó khăn.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, cả giới phân tích Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đang có xu hướng quay lại thị trường sau khi xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng và chuỗi ba tuần tăng giá trước đó của vàng.

Theo ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, vàng đang trong quá trình tìm lại đà tăng, dù diễn biến có thể không đồng đều. Ông cho rằng kim loại quý này đang ở trạng thái “hai chiều”: nếu các yếu tố địa chính trị lắng dịu và đạt được thỏa thuận, yếu tố tiền tệ sẽ đóng vai trò dẫn dắt; ngược lại, nếu xung đột leo thang trở lại, nhu cầu trú ẩn an toàn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Ở góc nhìn khác, ông Darin Newsom - Nhà phân tích cấp cao tại Barchart.com, cho rằng vàng có xu hướng suy yếu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng cả phân tích kỹ thuật lẫn cơ bản đều có những hạn chế nhất định, trong khi xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang duy trì do môi trường bất ổn toàn cầu./.