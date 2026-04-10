Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận sáng ngày 10/4, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến được hạ xuống khoảng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý khi doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng miếng xuống 168,3 - 171,5 triệu đồng/lượng, với mức giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến giá vàng trong nước tính sáng ngày 10/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 168 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 171 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng và 3,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. DOJI cũng điều chỉnh giảm tương ứng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống khoảng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ ghi nhận mức giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, khoảng 3 triệu đồng/lượng, cùng với mức giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa giá vàng nhẫn về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, Phú Quý hạ giá vàng nhẫn thêm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm, với mức giảm 2,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến dao động quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.767,5 USD/ounce, tăng khoảng 15,5 USD/ounce (tương đương 0,33%) trong 24 giờ qua, diễn biến trái chiều so với thị trường trong nước khi giá vàng miếng gần như đi ngang.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 151,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng chủ yếu đến từ việc đồng USD suy yếu, trong khi diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro dù đã xuất hiện thông tin ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Theo ông Ross Norman - Nhà phân tích độc lập, USD giảm đang hỗ trợ giá vàng, nhưng thị trường vẫn nhạy cảm trước các thông tin từ khu vực này.

Dù phục hồi trong ngắn hạn, giá vàng thế giới vẫn giảm hơn 11% kể từ cuối tháng 2. Biên bản họp tháng 3 của Federal Reserve cho thấy cơ quan này vẫn thận trọng với lạm phát, qua đó duy trì mặt bằng lãi suất cao, yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ở góc nhìn dài hạn, bà Indrani De thuộc FTSE Russell nhận định giá vàng đang chịu tác động đan xen giữa bất ổn địa chính trị và áp lực từ lãi suất, khiến xu hướng ngắn hạn còn nhiều biến động.