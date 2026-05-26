Thuế - Hải quan

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

14:09 | 26/05/2026
Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
Điện tử, máy móc tiếp tục dẫn dắt xuất khẩu

Thống kê của cơ quan Hải quan ghi nhận, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng thêm hơn 28,2 tỷ USD). Đây là mức cao kỷ lục cả về quy mô kim ngạch lẫn giá trị tăng thêm trong cùng kỳ nhiều năm qua.

Biểu đồ: 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng/2025 và 4 tháng/2026. Nguồn: CHQ

Động lực tăng trưởng lớn nhất tiếp tục đến từ nhóm hàng công nghệ cao, đặc biệt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch đạt 42,76 tỷ USD, tăng tới 46,1%, tương ứng tăng thêm 13,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng này hiện chiếm khoảng 25% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Thị trường Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tiêu thụ nhóm hàng điện tử của Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, điện tử sang thị trường này đạt hơn 17,1 tỷ USD, tăng gần 60%. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc và Mêxicô cũng tăng rất mạnh.

Cùng với điện tử, nhóm điện thoại và linh kiện đạt 21,28 tỷ USD, tăng gần 20%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 20,93 tỷ USD, tăng hơn 22%. Chỉ riêng ba nhóm hàng chủ lực này đã đóng góp hơn 74% mức tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm.

Bức tranh xuất khẩu cũng ghi nhận nhiều điểm sáng ở các ngành hàng khác như phân bón tăng hơn 100%, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng 55,2%, đồ chơi và dụng cụ thể thao tăng 44,3%, hàng rau quả tăng hơn 22%.

Tuy nhiên, nhiều ngành hàng xuất khẩu truyền thống vẫn tăng chậm. Dệt may chỉ tăng 1,3%, giày dép tăng 0,3%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 3,2%, trong khi xuất khẩu gạo giảm hơn 10% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 54,04 tỷ USD, tăng 24,6% và chiếm khoảng 32% tổng trị giá xuất khẩu cả nước. Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 23 tỷ USD, tăng gần 27%.

Đáng chú ý, nhiều thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất cao như Hồng Kông tăng 48,4%, Thái Lan tăng 39,3% và Mêxicô tăng 34%, cho thấy xu hướng mở rộng thị trường xuất khẩu và dịch chuyển chuỗi cung ứng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Theo cơ quan Hải quan, khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt xuất khẩu khi đạt kim ngạch 133,57 tỷ USD, tăng 25,4%, trong khi doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 35,45 tỷ USD, tăng 3,5%.

Nhập khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại đảo chiều

Theo ghi nhận của cơ quan Hải quan cho thấy bức tranh xuất nhập khẩu hàng hóa có dấu hiệu đáng chú ý.

Nếu xuất khẩu tăng cao thì nhập khẩu còn tăng mạnh hơn. Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 176,66 tỷ USD, tăng tới 29,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 40,2 tỷ USD. Riêng tháng 4/2026, nhập khẩu đạt gần 50 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Biểu đồ: 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng/2025 và 4 tháng/2026. Nguồn: CHQ

Động lực tăng nhập khẩu chủ yếu đến từ nhu cầu nguyên liệu, linh kiện và máy móc phục vụ sản xuất. Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt tới 66,34 tỷ USD, tăng gần 55%, tương ứng tăng thêm 23,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, khu vực FDI chiếm hơn 97% trị giá nhập khẩu nhóm hàng này, phản ánh mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Các thị trường cung cấp điện tử lớn nhất cho Việt Nam tiếp tục là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 23,4 tỷ USD, tăng trên 62%; từ Đài Loan tăng hơn 71%.

Bên cạnh điện tử, nhóm máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 21,39 tỷ USD, tăng gần 22%. Chỉ riêng hai nhóm hàng điện tử và máy móc đã đóng góp gần 70% mức tăng nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm.

Ngoài ra, nhập khẩu nhiên liệu cũng tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 4,13 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng gần 29%, trong khi trị giá tăng tới hơn 92% do giá nhập khẩu tăng cao.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 70,2 tỷ USD, tăng 32,3% và chiếm khoảng 40% tổng trị giá nhập khẩu cả nước. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 26,3 tỷ USD, tăng mạnh 42,1%.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp FDI vẫn duy trì thặng dư thương mại hơn 8 tỷ USD, trong khi khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu tới 15,65 tỷ USD, cho thấy sự chênh lệch lớn về năng lực tham gia chuỗi cung ứng và khả năng cạnh tranh giữa hai khu vực doanh nghiệp./.

Theo ghi nhận của cơ quan Hải quan, nhập khẩu tăng mạnh trong các tháng đầu năm chủ yếu phản ánh nhu cầu sản xuất và mở rộng xuất khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa đã chuyển sang nhập siêu 7,64 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn xuất siêu hơn 4,2 tỷ USD.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngành Hải quan cần tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả hải quan số, hải quan thông minh

(TBTCO) - Chung kết Festival Thuế 2026 đã trải qua 2 phần thi sôi động và đầy kịch tính, đội Bloom đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với số điểm 94,8; tiếp đến Á quân thuộc về đội eTax Brigade; 2 đội đạt giải Quý quân là Attax và Fan Taxtic.
(TBTCO) - Các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi. Vì vậy, việc trang bị kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế càng trở nên cấp thiết.
(TBTCO) - TP. Cần Thơ hiện có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78%. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.
(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, chất lượng phục vụ người nộp thuế của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả qua quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
(TBTCO) - Ngành Hải quan đang khẩn trương hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026 tại Chi cục Hải quan khu vực III. Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, mô hình này giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ khi triển khai đến ngày 14/5/2026, đã có tổng cộng 505.805 cơ sở kinh doanh, bao gồm 197.693 doanh nghiệp và 308.112 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 35% so với thời điểm 31/12/2025.
(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường đối với lô hàng 264 ổ cứng nhãn hiệu Seagate nhập khẩu trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, quyết định tạm dừng thông quan để xác minh theo quy định.
