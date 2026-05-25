Thuế - Hải quan

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Song Linh

Song Linh

11:11 | 25/05/2026
(TBTCO) - Ngành Hải quan đang khẩn trương hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026 tại Chi cục Hải quan khu vực III. Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, mô hình này giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại.
aa

Chuyên sâu hóa thủ tục hải quan, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định, mô hình thông quan tập trung được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyên môn hóa, chuyên sâu hóa các quy trình nghiệp vụ hải quan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Âu Anh Tuấn, điểm khác biệt lớn nhất của mô hình này là thay vì doanh nghiệp phải làm việc với nhiều đơn vị hải quan cửa khẩu như trước, toàn bộ công tác tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sẽ được tập trung tại một đầu mối duy nhất là Đội Thông quan. Các đơn vị hải quan cửa khẩu sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hải quan và thủ tục giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Qua đó, việc thực hiện thủ tục hải quan sẽ được thống nhất giữa các đơn vị, giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí đi lại cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.

Thông quan tập trung -
Hải quan khu vực III sẵn sàng vận hành mô hình thông quan tập trung kể từ 1/6/2026. Ảnh: CTV

Cục Hải quan cũng khẳng định, việc triển khai mô hình thông quan tập trung được xem là bước cải cách lớn tiếp theo của ngành Hải quan sau hơn một thập niên vận hành hệ thống VNACCS/VCIS. Từ năm 2014 đến nay, hệ thống thông quan điện tử này đã được triển khai đồng bộ tại 100% đơn vị hải quan trên toàn quốc, phục vụ hơn 99,65% doanh nghiệp xuất nhập khẩu và xử lý khoảng 99% tờ khai điện tử với hiệu suất vận hành ổn định 24/7.

Hệ thống VNACCS/VCIS không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hải quan mà còn tạo nền tảng để ngành Hải quan đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý nhà nước và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Qua đó, thời gian thông quan hàng hóa được rút ngắn đáng kể, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp giảm mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế phát triển nhanh với quy mô ngày càng lớn, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số tiếp tục đặt ra cấp thiết đối với ngành Hải quan. Đặc biệt, việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, cùng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đòi hỏi ngành Hải quan phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, chuyên sâu và minh bạch hơn.

Hướng tới mở rộng mô hình trên toàn quốc

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn cho biết, sau giai đoạn triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III, Cục Hải quan sẽ tổ chức đánh giá tổng thể nhằm rút kinh nghiệm. Khi mô hình vận hành ổn định, hiệu quả đối với toàn bộ loại hình hàng hóa tại cửa khẩu và ngoài cửa khẩu, Cục Hải quan sẽ xây dựng lộ trình triển khai đồng bộ tại các chi cục hải quan khu vực khác.

Trên cơ sở đó, từ tháng 9/2025, Cục Hải quan đã triển khai xây dựng Đề án thông quan tập trung, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là mô hình “Centralized Clearance” của Liên minh châu Âu (EU).

Sau quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý và đánh giá các điều kiện triển khai, Cục Hải quan quyết định lựa chọn Chi cục Hải quan khu vực III là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm mô hình này từ ngày 1/6/2026.

Theo mô hình mới, thay vì tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại nhiều đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu như hiện nay, toàn bộ công tác tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ sẽ được tập trung tại Đội Thông quan nhằm bảo đảm tính chuyên sâu và thống nhất trong thực thi nghiệp vụ.

Đáng chú ý, mô hình thông quan tập trung được vận hành theo nguyên tắc “xuôi chiều”, tức thủ tục kết thúc ở đơn vị nào thì đơn vị đó chịu trách nhiệm xử lý các công việc phát sinh liên quan. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo phương thức phi giấy tờ, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với công chức hải quan, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và giảm nguy cơ phát sinh tiêu cực, phiền hà.

Cùng với đó, ngành Hải quan cũng chuyển mạnh từ phương thức “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tăng cường quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu và kiểm tra sau thông quan nhằm vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Để bảo đảm mô hình vận hành thông suốt, Cục Hải quan đã ban hành kế hoạch triển khai chi tiết, phân công cụ thể cho từng đơn vị nghiệp vụ từ giám sát quản lý, quản lý rủi ro, thuế, pháp chế đến công nghệ thông tin, điều tra chống buôn lậu và kiểm tra sau thông quan.

Trong đó, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan được giao nhiệm vụ điều chỉnh, cấu hình hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu số hóa chứng từ, xây dựng chức năng trao đổi thông tin giữa các đơn vị hải quan và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hạ tầng kỹ thuật vận hành ổn định.

Đồng thời đó, Cục Hải quan cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Đội Thông quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực III. Đội Thông quan được trao đầy đủ thẩm quyền thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, xử lý vi phạm hành chính, áp dụng quản lý rủi ro và triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của Cục Hải quan, mô hình thông quan tập trung không chỉ là bước cải cách kỹ thuật đơn thuần mà còn là bước chuyển đổi quan trọng trong phương thức quản lý nhà nước về hải quan theo hướng số hóa, tập trung và chuyên sâu hơn.

Hải quan khu vực III sẵn sàng triển khai mô hình mới

Là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan khu vực III đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện về tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ, nhân sự và quy trình nghiệp vụ để bảo đảm vận hành thông suốt từ ngày 1/6/2026.

Chi cục trưởng Trần Mạnh Cường cho biết, đơn vị đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với trọng tâm là thông tin, hướng dẫn và chuẩn bị triển khai mô hình thông quan tập trung. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung giúp đơn vị thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa của doanh nghiệp, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ trên địa bàn.

Về công tác chuẩn bị triển khai thông quan tập trung, Phó Chi cục trưởng Trương Bình An cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và bố trí 89 công chức thực hiện nhiệm vụ tại Đội Thông quan. Đồng thời, quy trình nghiệp vụ đã được ban hành, các chương trình tập huấn chuyên sâu cũng được triển khai cho hàng nghìn lượt công chức và đại diện doanh nghiệp. Mọi hồ sơ hải quan sẽ được quy về một đầu mối duy nhất tiếp nhận và xử lý là Đội Thông quan đặt tại số 1328 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo đánh giá của Chi cục Hải quan khu vực III, việc triển khai mô hình mới kết hợp với số hóa hồ sơ chứng từ sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn từ 30% đến 50% thời gian thông quan, giảm đáng kể chi phí logistics và chi phí đi lại.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đánh giá cao nỗ lực cải cách của cơ quan Hải quan thời gian qua, đặc biệt trong điện tử hóa thủ tục, số hóa hồ sơ và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Hải Minh kỳ vọng, nếu triển khai hiệu quả, mô hình thông quan tập trung sẽ thiết thực giúp doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Đồng thuận với đánh giá nêu trên, ông Vũ Ngọc Lâm - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng cho rằng, nếu mô hình thông quan tập trung được triển khai thành công tại Hải Phòng, đây sẽ là cú hích lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu và logistics của Việt Nam trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại và áp lực chi phí.

Song Linh
Từ khóa:
Thông quan tập trung hải quan cải cách mới giảm chi phí logistics rút ngắn thời gian thông quan

Bài liên quan

Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Dành cho bạn

FDI tăng trưởng tích cực, nhưng cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt

FDI tăng trưởng tích cực, nhưng cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt

Mùa cổ tức 2026: "Người bung tiền, kẻ giữ sức" cho chu kỳ đầu tư mới

Mùa cổ tức 2026: "Người bung tiền, kẻ giữ sức" cho chu kỳ đầu tư mới

Ngân hàng lấn sân, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính lại “nước cờ” giữ thế

Ngân hàng lấn sân, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính lại “nước cờ” giữ thế

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Giá vàng hôm nay ngày 25/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 25/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại

Đọc thêm

Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ khi triển khai đến ngày 14/5/2026, đã có tổng cộng 505.805 cơ sở kinh doanh, bao gồm 197.693 doanh nghiệp và 308.112 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 35% so với thời điểm 31/12/2025.
Thêm một ngân hàng phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với hải quan

Thêm một ngân hàng phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với hải quan

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa bổ sung Ngân hàng Bank of Communications (BOCOM) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào hệ thống phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và nộp thuế điện tử 24/7. Việc mở rộng thêm ngân hàng phối hợp thu giúp doanh nghiệp có thêm kênh thanh toán thuế nhanh chóng, giảm thời gian thông quan.
Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

(TBTCO) - Chỉ trong vài ngày giữa tháng 5/2026, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ 17.521 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Crocs…
Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Bộ Tài chính đề xuất, ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ.
Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

(TBTCO) - Lũy kế đến nay, ngành Thuế đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.
Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nghiệp vụ “Ngăn chặn buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới trong môi trường hàng không ngày càng phức tạp.
Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

(TBTCO) - Việc triển khai sinh trắc học trên eTax Mobile nhằm góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

DATC: “Xưởng đại tu” cho những con tàu vững vàng ra biển lớn

DATC: “Xưởng đại tu” cho những con tàu vững vàng ra biển lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An