Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 23/5, tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng, niêm yết phiên cuối tuần ở 23.928 - 26.340 VND/USD.
Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 3 đồng, lên mức 25.134 đồng vào ngày 22/5, tiếp đà tăng 19 đồng tuần trước đó. Dù mức tăng trong tuần không lớn, tỷ giá trung tâm vẫn duy trì quanh vùng cao nhất trong khoảng 4 tháng gần đây, phản ánh áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu trong bối cảnh đồng USD quốc tế neo cao.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.877,3 - 26.390,7 VND/USD.
Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.480 - 26.520 VND/USD, tăng khoảng 120 đồng tuần qua, sau nhiều tuần giảm sâu.
Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD nhìn chung giảm nhẹ phiên cuối tuần. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD là 26.130 - 26.390 VND/USD, giảm lần lượt 1 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.150 - 26.390 VND/USD, giảm tương ứng 11 đồng và 1 đồng. Techcombank cũng giảm 11 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán, đưa tỷ giá xuống 26.159 - 26.390 VND/USD.
Tuy nhiên, tính chung cả tuần, tỷ giá USD lại nhích tăng. Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank tăng lần lượt 23 đồng ở chiều mua và 3 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.150 - 26.390 VND/USD, tăng tương ứng 13 đồng và 3 đồng.
Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, chốt phiên cuối tuần 22/5 như sau:
Đối với đồng EUR, tỷ giá tại nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm phiên cuối tuần. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR là 29.849 - 31.422 VND/EUR, giảm lần lượt 11 đồng ở chiều mua và 12 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 30.142 - 31.436 VND/EUR, giảm tương ứng 59 đồng và 48 đồng.
Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá bảng Anh là 34.482 - 35.946 VND/GBP, giảm lần lượt 13 đồng ở chiều mua và 14 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.819 - 35.922 VND/GBP, giảm tương ứng 55 đồng và 46 đồng.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 99,3 điểm, tăng 0,04% so với phiên trước. Sau nhịp bật tăng mạnh trong tuần qua, DXY đang bước vào giai đoạn biến động hẹp chỉ tăng 0,02% tuần qua.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY tăng 0,14% lên 159,2 JPY/USD, phản ánh áp lực mất giá tiếp tục của đồng yên Nhật. Tỷ giá USD/EUR tăng 0,14% lên 0,8619 EUR/USD, trong khi USD/GBP tăng nhẹ 0,01% lên 0,7446 GBP/USD. Ngược lại, USD/CNY giảm 0,12% xuống 6,7948 CNY/USD, cho thấy đồng Nhân dân tệ phục hồi nhẹ so với USD.
Trên thị trường tài chính toàn cầu, áp lực lãi suất tiếp tục gia tăng khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn, phản ánh kỳ vọng mặt bằng lãi suất cao sẽ kéo dài. Dù thị trường vẫn tranh luận về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có tiếp tục tăng lãi suất hay không, thực tế cho thấy mặt bằng lãi suất thị trường đang tự tăng lên ngay cả khi Fed chưa có thêm động thái thắt chặt mới.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong phiên 21/5 đã vượt 4,6%/năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm vượt mốc 5% và kỳ hạn 2 năm cũng lên trên 4%/năm. Trước đó, lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Đáng chú ý, trong phiên đấu giá tuần trước, trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm được phát hành với lợi suất 5,046% - lần đầu tiên kể từ năm 2007 vượt ngưỡng 5% ngay tại thời điểm đấu giá sơ cấp.
Fed cùng nhiều ngân hàng trung ương lớn đang rơi vào “bẫy nợ”, khi áp lực lạm phát và giá dầu tăng cao buộc thị trường phải định giá lại mặt bằng lãi suất. Lo ngại Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đang khiến nhà đầu tư giảm khẩu vị rủi ro, qua đó, gây áp lực lên nhiều loại tài sản như cổ phiếu, kim loại quý và trái phiếu.
Tại Nhật Bản, lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 4 nhờ tác động từ các chương trình trợ cấp năng lượng và giáo dục của chính phủ. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo áp lực giá cả có thể sớm gia tăng trở lại khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá năng lượng đi lên, qua đó, khiến lộ trình tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trở nên phức tạp hơn.
Trong bối cảnh đó, thị trường hiện tập trung theo dõi bài phát biểu của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda vào ngày 3/6 để tìm thêm tín hiệu về khả năng BOJ tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra ngày 15 - 16/6 tới./