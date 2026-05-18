Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 18/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng trong phiên đầu tuần, giữ nguyên so với cuối tuần trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.874,45 - 26.387,55 VND/USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.480 - 26.530 VND/USD, tăng mạnh 120 đồng chiều mua và 140 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD phiên cuối tuần duy trì xu hướng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 VND/USD, cùng tăng 5 đồng so với phiên trước. Tương tự, BIDV niêm yết USD ở mức 26.137 - 26.387 VND/USD, cùng tăng 5 đồng. Techcombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 9 đồng ở chiều mua vào lên 26.162 VND/USD, trong khi HSBC tăng 4 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 15/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đối với đồng euro, tỷ giá ghi nhận xu hướng giảm khá mạnh tại nhiều ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR giảm 151 đồng ở chiều mua vào và giảm 160 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 29.922 - 31.499 VND/EUR. BIDV giảm mạnh hơn với mức giảm 188 đồng ở chiều mua vào và 196 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 30.226 - 31.536 VND/EUR.

Đồng bảng Anh cũng ghi nhận mức giảm rất mạnh tại phần lớn ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP giảm 372 đồng ở chiều mua vào và giảm 388 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 34.346 - 35.804 VND/GBP. BIDV giảm mạnh hơn với mức giảm 433 đồng ở chiều mua vào và 450 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 34.641 - 35.763 VND/GBP.

Techcombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi giảm tới 450 đồng ở chiều mua vào và 453 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giao dịch quanh 99 điểm, tiếp tục duy trì vùng cao nhất khoảng 5 tuần gần đây, phản ánh xu hướng đồng USD mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR tăng 0,1% lên 0,8611; tỷ giá USD/GBP tăng 0,11% lên 0,7514; tỷ giá USD/JPY tăng nhẹ 0,04% lên 158,84 JPY/USD. Đáng chú ý, USD/CNY tăng 0,36% lên 6,8099 CNY/USD, cho thấy đồng nhân dân tệ chịu áp lực giảm giá mạnh hơn trong phiên.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY tăng vượt vùng 99 điểm trong phiên thứ sáu tuần trước, lên mức cao nhất trong nhiều tuần, sau khi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn kỳ vọng củng cố quan điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 0,5%, cho thấy chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu dù chi phí vay vốn ở mức cao. Đồng thời, các dữ liệu lạm phát như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) đều nóng hơn dự báo, tiếp tục làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài.

Theo Khảo sát Tâm lý Thị trường tỷ giá và lãi suất toàn cầu do Bank of America vừa công bố, bối cảnh kinh tế vĩ mô Mỹ duy trì tích cực đã khiến khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất quay trở lại tâm điểm chú ý của thị trường.

Khảo sát được thực hiện với 60 nhà quản lý quỹ đang quản lý tổng tài sản khoảng 869 tỷ USD cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách giới đầu tư định vị rủi ro toàn cầu. Các chuyên gia phân tích của Bank of America cho biết nhà đầu tư ngày càng lo ngại áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng, trong khi mức độ lo ngại về suy giảm tăng trưởng kinh tế đã giảm đáng kể.

Trong khi đó, quan điểm của nhà đầu tư đối với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn khá phân hóa. Khoảng 58% nhà quản lý quỹ cho rằng các đợt tăng lãi suất tiềm năng sắp tới của ECB là biện pháp quản lý rủi ro cần thiết nhằm duy trì ổn định giá cả.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, thị trường toàn cầu vẫn chịu tác động bởi sự thiếu rõ ràng về lộ trình hòa bình và khả năng đạt được một thỏa thuận bền vững. Những bất định này tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và thị trường trái phiếu, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại các chính sách tài khóa và tiền tệ của Mỹ có thể gây biến động lớn sau chiến tranh./.