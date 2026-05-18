Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
09:10 | 18/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 18/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần ở mức 25.131 đồng. Trong khi USD tự do lên quanh 26.480 - 26.530 VND/USD, tăng mạnh 120 - 140 đồng hai chiều. Chỉ số DXY giao dịch quanh 99 điểm, ở mức cao trong 5 tuần gần đây, khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng, khiến khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
aa

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 18/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng trong phiên đầu tuần, giữ nguyên so với cuối tuần trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.874,45 - 26.387,55 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.480 - 26.530 VND/USD, tăng mạnh 120 đồng chiều mua và 140 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD phiên cuối tuần duy trì xu hướng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 VND/USD, cùng tăng 5 đồng so với phiên trước. Tương tự, BIDV niêm yết USD ở mức 26.137 - 26.387 VND/USD, cùng tăng 5 đồng. Techcombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 9 đồng ở chiều mua vào lên 26.162 VND/USD, trong khi HSBC tăng 4 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 15/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro, tỷ giá ghi nhận xu hướng giảm khá mạnh tại nhiều ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR giảm 151 đồng ở chiều mua vào và giảm 160 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 29.922 - 31.499 VND/EUR. BIDV giảm mạnh hơn với mức giảm 188 đồng ở chiều mua vào và 196 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 30.226 - 31.536 VND/EUR.

Đồng bảng Anh cũng ghi nhận mức giảm rất mạnh tại phần lớn ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP giảm 372 đồng ở chiều mua vào và giảm 388 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 34.346 - 35.804 VND/GBP. BIDV giảm mạnh hơn với mức giảm 433 đồng ở chiều mua vào và 450 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 34.641 - 35.763 VND/GBP.

Techcombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi giảm tới 450 đồng ở chiều mua vào và 453 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giao dịch quanh 99 điểm, tiếp tục duy trì vùng cao nhất khoảng 5 tuần gần đây, phản ánh xu hướng đồng USD mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR tăng 0,1% lên 0,8611; tỷ giá USD/GBP tăng 0,11% lên 0,7514; tỷ giá USD/JPY tăng nhẹ 0,04% lên 158,84 JPY/USD. Đáng chú ý, USD/CNY tăng 0,36% lên 6,8099 CNY/USD, cho thấy đồng nhân dân tệ chịu áp lực giảm giá mạnh hơn trong phiên.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY tăng vượt vùng 99 điểm trong phiên thứ sáu tuần trước, lên mức cao nhất trong nhiều tuần, sau khi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn kỳ vọng củng cố quan điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 0,5%, cho thấy chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu dù chi phí vay vốn ở mức cao. Đồng thời, các dữ liệu lạm phát như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) đều nóng hơn dự báo, tiếp tục làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài.

Theo Khảo sát Tâm lý Thị trường tỷ giá và lãi suất toàn cầu do Bank of America vừa công bố, bối cảnh kinh tế vĩ mô Mỹ duy trì tích cực đã khiến khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất quay trở lại tâm điểm chú ý của thị trường.

Khảo sát được thực hiện với 60 nhà quản lý quỹ đang quản lý tổng tài sản khoảng 869 tỷ USD cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách giới đầu tư định vị rủi ro toàn cầu. Các chuyên gia phân tích của Bank of America cho biết nhà đầu tư ngày càng lo ngại áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng, trong khi mức độ lo ngại về suy giảm tăng trưởng kinh tế đã giảm đáng kể.

Trong khi đó, quan điểm của nhà đầu tư đối với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn khá phân hóa. Khoảng 58% nhà quản lý quỹ cho rằng các đợt tăng lãi suất tiềm năng sắp tới của ECB là biện pháp quản lý rủi ro cần thiết nhằm duy trì ổn định giá cả.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, thị trường toàn cầu vẫn chịu tác động bởi sự thiếu rõ ràng về lộ trình hòa bình và khả năng đạt được một thỏa thuận bền vững. Những bất định này tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và thị trường trái phiếu, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại các chính sách tài khóa và tiền tệ của Mỹ có thể gây biến động lớn sau chiến tranh./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Tỷ giá USD hôm nay (18/5) Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá usd tỷ giá USD tự do USD tự do tỷ giá usd eur gbp jpy lãi suất DXY tỷ giá trung tâm ngân hàng fed

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/5: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh 4 tháng, lãi suất liên ngân hàng neo vùng cao 6 - 7%

Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/5: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh 4 tháng, lãi suất liên ngân hàng neo vùng cao 6 - 7%

Dành cho bạn

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026

Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Đọc thêm

Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

(TBTCO) - Ngân hàng Phương Đông (OCB) khẳng định, không phát hành, tham gia hay liên kết với bất kỳ dự án tiền điện tử, tiền ảo, token hay blockchain nào mang tên “OCB token”.
Dòng vốn qua VDB đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của đất nước

Dòng vốn qua VDB đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của đất nước

(TBTCO) - Qua 20 năm hoạt động, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng có quy mô lớn, trọng điểm có ý nghĩa chiến lược của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.
Thay đổi cách tính LDR, ngân hàng “big 4” hưởng lợi lớn từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước

Thay đổi cách tính LDR, ngân hàng “big 4” hưởng lợi lớn từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-NHNN, cho phép các ngân hàng được tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức xác định tỷ lệ LDR. Động thái này được đánh giá sẽ hỗ trợ đáng kể thanh khoản và dư địa tăng trưởng tín dụng, đặc biệt với nhóm ngân hàng "big 4".
Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

(TBTCO) - “Mỗi giai đoạn hình thành và phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đều mang dấu ấn riêng, phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng đất nước” - đó là chia sẻ của Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.
VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

(TBTCO) - Trong suốt 20 năm qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã phát huy hiệu quả vai trò là công cụ điều tiết và dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, góp phần tạo lập nguồn lực cho nền kinh tế và thúc đẩy phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường vốn trung và dài hạn.
Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp đà tăng tích cực 9,88%, với doanh thu phí gốc ước đạt 16.140 tỷ đồng hai tháng đầu năm và ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý về tốc độ tăng trưởng, cũng như cục diện thị phần giữa các doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp đang chuyển dịch cơ cấu nghiệp vụ, tìm động lực tăng trưởng mới trong bảo hiểm kỹ thuật, dự án.
Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường bảo hiểm nhân thọ khi lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và bình chọn.
Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

(TBTCO) - Sáng ngày 15/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng, tăng 5 đồng. Chỉ số DXY tăng 0,2% lên 99,02 điểm, neo vùng cao nhất khoảng hai tuần gần đây khi giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc; đồng thời, lo ngại nguy cơ sai lầm chính sách tiền tệ toàn cầu và khả năng đảo chiều các giao dịch “carry trade” khi Nhật Bản tăng lãi suất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/5: Giá vàng trong nước giữ mốc 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 18/5: Giá vàng trong nước giữ mốc 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Kính dâng Bác Hồ tiếng hát quê hương

Kính dâng Bác Hồ tiếng hát quê hương

Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La

Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
Kim TT/AVPL 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
Nguyên Liệu 99.99 14,900 15,100
Nguyên Liệu 99.9 14,850 15,050
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,750 ▼50K 16,150 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,700 ▼50K 16,100 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,630 ▼50K 16,080 ▼50K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 159,500 ▼1000K 162,500 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 159,500 ▼1000K 162,500 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 159,500 ▼1000K 162,500 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 159,500 ▼1000K 162,500 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 159,500 ▼1000K 162,500 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 159,500 ▼1000K 162,500 ▼1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,950 ▼100K 16,250 ▼100K
NL 99.90 14,650 ▼150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,700 ▼150K
Trang sức 99.9 15,440 ▼100K 16,140 ▼100K
Trang sức 99.99 15,450 ▼100K 16,150 ▼100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,595 ▼10K 16,252 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,595 ▼10K 16,253 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,593 ▼10K 1,623 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,593 ▼10K 1,624 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,573 ▼10K 1,608 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 152,708 ▼990K 159,208 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 111,862 ▼750K 120,762 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 100,605 ▼680K 109,505 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 89,348 ▼610K 98,248 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 85,006 ▼583K 93,906 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,831 ▼52896K 6,721 ▼60906K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,595 ▼10K 1,625 ▼10K
Cập nhật: 18/05/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18252 18527 19102
CAD 18624 18901 19516
CHF 32827 33212 33860
CNY 0 3825 3917
EUR 29983 30256 31282
GBP 34282 34673 35605
HKD 0 3235 3437
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15057 15638
SGD 20025 20307 20829
THB 721 784 838
USD (1,2) 26090 0 0
USD (5,10,20) 26132 0 0
USD (50,100) 26160 26180 26387
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,137 26,137 26,387
USD(1-2-5) 25,092 - -
USD(10-20) 25,092 - -
EUR 30,157 30,181 31,464
JPY 161.7 161.99 170.92
GBP 34,526 34,619 35,633
AUD 18,478 18,545 19,147
CAD 18,845 18,905 19,500
CHF 33,130 33,233 34,042
SGD 20,184 20,247 20,939
CNY - 3,805 3,931
HKD 3,306 3,316 3,438
KRW 16.2 16.89 18.28
THB 769.21 778.71 829.53
NZD 15,065 15,205 15,574
SEK - 2,742 2,826
DKK - 4,035 4,157
NOK - 2,786 2,870
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,206.87 - 6,970.13
TWD 754.94 - 909.96
SAR - 6,920.06 7,252.64
KWD - 83,792 88,705
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,127 26,147 26,387
EUR 30,019 30,140 31,317
GBP 34,427 34,565 35,566
HKD 3,295 3,308 3,424
CHF 32,865 32,997 33,926
JPY 161.82 162.47 169.79
AUD 18,413 18,487 19,075
SGD 20,197 20,278 20,856
THB 784 787 822
CAD 18,793 18,868 19,438
NZD 15,099 15,630
KRW 16.80 18.43
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26155 26155 26387
AUD 18417 18517 19443
CAD 18802 18902 19916
CHF 33058 33088 34662
CNY 3809.7 3834.7 3970.5
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30151 30181 31906
GBP 34555 34605 36373
HKD 0 3355 0
JPY 162.32 162.82 173.36
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15152 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20175 20305 21037
THB 0 749.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16000000 16000000 16500000
SBJ 14000000 14000000 16500000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,160 26,210 26,387
USD20 26,160 26,210 26,387
USD1 23,875 26,210 26,387
AUD 18,457 18,557 19,689
EUR 30,272 30,272 31,625
CAD 18,738 18,838 20,168
SGD 20,240 20,390 20,982
JPY 162.71 164.21 168.97
GBP 34,429 34,779 35,950
XAU 16,098,000 0 16,402,000
CNY 0 3,670 0
THB 0 785 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/05/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80