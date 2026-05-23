Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

09:22 | 23/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/5) dao động mạnh do nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục theo dõi sát triển vọng lãi suất của Mỹ, giới phân tích cho rằng giá bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức ngắn hạn nhưng dư địa tăng dài hạn vẫn rất lớn nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt.
Cập nhật lúc 8h30 ngày 23/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.948.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.978.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.948.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.365.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.266.476 đồng/lượng (mua vào) và 78.613.137 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.403.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30h ngày 23/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, lúc 8h30 ngày 23/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,5150 USD/ounce, giảm 1,57% so với ngày hôm qua.

Cùng thời điểm, hợp đồng tương lai bạc giao tháng 7 cũng giảm 2,34 USD/ounce (-3,03%), rơi về ngưỡng 75,1 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục dao động mạnh khi nhà đầu tư dồn sự chú ý vào triển vọng lãi suất tại Mỹ. Theo ông Christopher Lewis - Chuyên gia của FX Empire, thị trường bạc hiện chịu áp lực đáng kể từ chính sách tiền tệ của Mỹ, nhất là trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại ngay đầu phiên. Diễn biến này khiến bạc kém hấp dẫn hơn do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Chuyên gia của FX Empire cho rằng, trong thời gian lãi suất vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc sẽ còn đối mặt nhiều trở ngại dù cán cân cung - cầu trên thị trường vẫn trong tình trạng thiếu hụt. Ông nhận định, việc nguồn cung bạc khan hiếm đã kéo dài trong nhiều năm qua nhưng hiện chưa phải yếu tố dẫn dắt chính đối với giá kim loại quý này.

Dù vậy, về dài hạn, chuyên gia của FX Empire vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với bạc. Theo ông, xu hướng của kim loại quý này trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào diễn biến lãi suất và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ./.

Xuân Cường (tổng hợp)
