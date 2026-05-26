Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

Theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), vào tối ngày 25/5, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục chạm đỉnh mới 57.075MW. Kỷ lục này đã xô đổ cột mốc 55.196MW vừa được thiết lập vào lúc 17h cùng ngày.

Tại khu vực miền Bắc (bao gồm cả thủ đô Hà Nội), nhu cầu phụ tải cũng ghi nhận mức cao chưa từng có khi chạm ngưỡng 28.297MW.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tình trạng oi nóng không chỉ diễn ra vào ban ngày mà còn kéo dài đến đêm muộn, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng mạnh trên diện rộng. Đây là nguyên nhân chính khiến phụ tải điện tại miền Bắc liên tục duy trì ở mức rất cao trong những ngày qua.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, EVNNPC đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công nhân ngành điện thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn. Ảnh: EVNNPC.

Đồng thời, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 12h00-15h00 và 20h30-24h00 nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Trong các tháng nắng nóng của năm 2026, EVN đã có văn bản chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo cung cấp điện, công tác chăm sóc khách hàng, tuyên truyền, hướng dẫn về tiết kiệm điện.

Về đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và vận hành lưới điện, EVN yêu cầu thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả, giảm thiểu quá tải cục bộ và sự cố lưới điện dẫn đến ngừng cung cấp điện.

Hạn chế bố trí thời gian thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thay thế công tơ định kỳ trong mùa khô và nắng nóng; đảm bảo thực hiện đúng thời gian ngừng, giảm cấp điện - đóng điện như đã thông báo, đặc biệt không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ công tác sửa chữa, cải tạo đối với những ngày có nhiệt độ trên 35 độ C, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

Về vấn đề chăm sóc khách hàng và tuyên truyền tiết kiệm điện, EVN đã yêu cầu chủ động và tăng cường phổ biến, hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền, đưa ra các khuyến cáo đến khách hàng khi sử dụng các thiết bị điện tiêu thụ lớn trong giai đoạn nắng nóng./.