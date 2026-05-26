Xã hội

Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
16:01 | 26/05/2026
(TBTCO) - Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục chạm đỉnh mới 57.075MW, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu thực hiện loạt giải pháp về đảm bảo cung cấp điện, công tác chăm sóc khách hàng, tuyên truyền, hướng dẫn về tiết kiệm điện.
aa
Đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), vào tối ngày 25/5, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục chạm đỉnh mới 57.075MW. Kỷ lục này đã xô đổ cột mốc 55.196MW vừa được thiết lập vào lúc 17h cùng ngày.

Tại khu vực miền Bắc (bao gồm cả thủ đô Hà Nội), nhu cầu phụ tải cũng ghi nhận mức cao chưa từng có khi chạm ngưỡng 28.297MW.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tình trạng oi nóng không chỉ diễn ra vào ban ngày mà còn kéo dài đến đêm muộn, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng mạnh trên diện rộng. Đây là nguyên nhân chính khiến phụ tải điện tại miền Bắc liên tục duy trì ở mức rất cao trong những ngày qua.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, EVNNPC đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện
Công nhân ngành điện thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn. Ảnh: EVNNPC.

Đồng thời, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 12h00-15h00 và 20h30-24h00 nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Trong các tháng nắng nóng của năm 2026, EVN đã có văn bản chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo cung cấp điện, công tác chăm sóc khách hàng, tuyên truyền, hướng dẫn về tiết kiệm điện.

Về đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và vận hành lưới điện, EVN yêu cầu thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả, giảm thiểu quá tải cục bộ và sự cố lưới điện dẫn đến ngừng cung cấp điện.

Hạn chế bố trí thời gian thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thay thế công tơ định kỳ trong mùa khô và nắng nóng; đảm bảo thực hiện đúng thời gian ngừng, giảm cấp điện - đóng điện như đã thông báo, đặc biệt không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ công tác sửa chữa, cải tạo đối với những ngày có nhiệt độ trên 35 độ C, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

Về vấn đề chăm sóc khách hàng và tuyên truyền tiết kiệm điện, EVN đã yêu cầu chủ động và tăng cường phổ biến, hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền, đưa ra các khuyến cáo đến khách hàng khi sử dụng các thiết bị điện tiêu thụ lớn trong giai đoạn nắng nóng./.

EVN yêu cầu các đơn vị Điện lực hướng dẫn, khuyến khích khách hàng sử dụng các ứng dụng/website chăm sóc khách hàng để theo dõi mức độ tiêu thụ điện hàng ngày, trong trường hợp phát hiện sản lượng tiêu thụ tăng bất thường cần chủ động thông báo cho đơn vị Điện lực.
Đức Việt
Từ khóa:
tập đoàn điện lực Triển khai giải pháp Cung cấp điện an toàn Tăng cao tiêu thụ điện Thực hiện tiết kiệm điện Kiểm tra lưới điện

Bài liên quan

EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ký kết Hợp đồng EPC dự án thành phần 1 Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ký kết Hợp đồng EPC dự án thành phần 1 Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Dành cho bạn

MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

Đọc thêm

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

(TBTCO) - Chính phủ Australia đã công bố cam kết lên đến 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.
Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Từ ngành than đến du lịch biển đảo, Quảng Ninh đang triển khai nhiều sáng kiến xanh nhằm giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới mô hình phát triển kinh tế bền vững.
13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

(TBTCO) - Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ vừa công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026, quy tụ 13 doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.
Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực, mở ra khung pháp lý hoàn chỉnh đầu tiên cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Không chỉ siết chặt hoạt động mua bán tín chỉ carbon theo hướng minh bạch, Nghị định còn đặt ra “trần” xuất khẩu tối đa 50% đối với tín chỉ carbon rừng nhằm bảo đảm an ninh phát thải quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, trong tuần từ ngày 25 - 31/5/2026, tình hình thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao và cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương trọng điểm.
Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

(TBTCO) - Đông đảo đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
Tăng sức hút cho ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược bằng chính sách học bổng mới

Tăng sức hút cho ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược bằng chính sách học bổng mới

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026 và áp dụng đối với đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi; thời điểm cấp học bổng được tính từ ngày 01/9/2026.
Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sáng kiến định hình tương lai ASEAN

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sáng kiến định hình tương lai ASEAN

VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng

Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng

ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6

ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6

Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

Tiếp tục bị khối ngoại "xả" mạnh, song cổ phiếu MSB vẫn giữ sắc xanh

Tiếp tục bị khối ngoại "xả" mạnh, song cổ phiếu MSB vẫn giữ sắc xanh

Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Quảng Ngãi hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch

Quảng Ngãi hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần