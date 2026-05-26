13 doanh nghiệp được lựa chọn nhờ tiềm năng tạo ra tác động tích cực đáng kể về khí hậu, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hòa nhập xã hội. Các doanh nghiệp này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng, phương tiện giao thông điện/E-mobility, quản lý chất thải và kinh tế tuần hoàn, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và các hình thức sử dụng đất khác.

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026. Ảnh: ĐSQ Anh

Từ năm 2022 đến năm 2024, CFA Việt Nam đã hỗ trợ 21 doanh nghiệp và dự án trong lĩnh vực khí hậu trong quá trình tiếp cận nguồn tài chính từ các nhà đầu tư. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp tham gia sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng nhận đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính.

PwC Việt Nam - đối tác triển khai CFA Việt Nam - sẽ cung cấp hỗ trợ chiến lược thông qua các hội thảo xây dựng năng lực và hoạt động tư vấn 1-1 từ các chuyên gia tài chính, kỹ thuật và GEDSI (bình đẳng giới, người khuyết tật và hòa nhập xã hội), nhằm nâng cao cơ hội huy động vốn cho các doanh nghiệp.

Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) là chương trình hỗ trợ kỹ thuật do Vương quốc Anh tài trợ, được triển khai tại 10 quốc gia gồm Colombia, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Malaysia, Mexico, Pakistan, Nam Phi, Thái Lan và Việt Nam, với mục tiêu xây dựng danh mục bền vững các dự án carbon thấp có khả năng huy động vốn tại mỗi quốc gia. Chương trình là một trong những nỗ lực của Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ hành động vì khí hậu trên quy mô toàn cầu, tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực tài chính và hỗ trợ chính phủ các nước đạt được các mục tiêu khí hậu theo Thỏa thuận Paris. Tại Việt Nam, PwC Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện chương trình.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết: “Nhóm doanh nghiệp CFA mới cho thấy rõ cách các doanh nghiệp Việt Nam đang phát triển những giải pháp khí hậu tiên phong. Từ năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn đến nông lâm kết hợp bền vững, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo này không chỉ góp phần giải quyết bài toán giảm phát thải, mà còn đóng góp vào một nền kinh tế đa dạng hơn, tạo ra việc làm xanh và xây dựng nền tảng hạ tầng cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng”.

Giám đốc Dịch vụ tư vấn Dự án vốn và Cơ sở hạ tầng tại PwC Việt Nam Abhinav Goyal chia sẻ, tổng giá trị của 13 dự án được lựa chọn tham gia giai đoạn này của CFA Việt Nam ước tính khoảng 352 triệu USD.

Theo ông Abhinav Goyal, từ góc độ tài chính khí hậu, Việt Nam đang ở một thời điểm chuyển biến quan trọng. Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện và nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng carbon thấp có tiềm năng huy động vốn đang tạo thêm động lực cho dòng vốn đầu tư phù hợp với mục tiêu khí hậu tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn cần được hỗ trợ để củng cố cơ cấu tài chính, phân bổ rủi ro, tính khả thi thương mại, GEDSI và mức độ sẵn sàng tiếp cận nhà đầu tư.

Sau giai đoạn hỗ trợ nâng cao năng lực, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính tại sự kiện kết nối đầu tư dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026. Thông qua sự kiện này, các đơn vị phát triển dự án có thể trao đổi chuyên sâu với các tổ chức tài chính quan tâm để tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu tài chính. Sự kiện sẽ tạo cơ hội cho các bên tham gia mở rộng mạng lưới kết nối, đồng thời cũng là dịp để các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong hệ sinh thái tài chính khí hậu tiếp cận, chia sẻ về các nhận định và khuyến nghị đến từ hoạt động đánh giá tổng quan thị trường của CFA./.