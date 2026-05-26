Xã hội

Môi trường

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

Hà My

Hà My

[email protected]
06:25 | 26/05/2026
(TBTCO) - Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ vừa công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026, quy tụ 13 doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.
aa

13 doanh nghiệp được lựa chọn nhờ tiềm năng tạo ra tác động tích cực đáng kể về khí hậu, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hòa nhập xã hội. Các doanh nghiệp này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng, phương tiện giao thông điện/E-mobility, quản lý chất thải và kinh tế tuần hoàn, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và các hình thức sử dụng đất khác.

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026
13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026. Ảnh: ĐSQ Anh

Từ năm 2022 đến năm 2024, CFA Việt Nam đã hỗ trợ 21 doanh nghiệp và dự án trong lĩnh vực khí hậu trong quá trình tiếp cận nguồn tài chính từ các nhà đầu tư. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp tham gia sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng nhận đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính.

PwC Việt Nam - đối tác triển khai CFA Việt Nam - sẽ cung cấp hỗ trợ chiến lược thông qua các hội thảo xây dựng năng lực và hoạt động tư vấn 1-1 từ các chuyên gia tài chính, kỹ thuật và GEDSI (bình đẳng giới, người khuyết tật và hòa nhập xã hội), nhằm nâng cao cơ hội huy động vốn cho các doanh nghiệp.

Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) là chương trình hỗ trợ kỹ thuật do Vương quốc Anh tài trợ, được triển khai tại 10 quốc gia gồm Colombia, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Malaysia, Mexico, Pakistan, Nam Phi, Thái Lan và Việt Nam, với mục tiêu xây dựng danh mục bền vững các dự án carbon thấp có khả năng huy động vốn tại mỗi quốc gia.

Chương trình là một trong những nỗ lực của Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ hành động vì khí hậu trên quy mô toàn cầu, tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực tài chính và hỗ trợ chính phủ các nước đạt được các mục tiêu khí hậu theo Thỏa thuận Paris. Tại Việt Nam, PwC Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện chương trình.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết: “Nhóm doanh nghiệp CFA mới cho thấy rõ cách các doanh nghiệp Việt Nam đang phát triển những giải pháp khí hậu tiên phong. Từ năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn đến nông lâm kết hợp bền vững, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo này không chỉ góp phần giải quyết bài toán giảm phát thải, mà còn đóng góp vào một nền kinh tế đa dạng hơn, tạo ra việc làm xanh và xây dựng nền tảng hạ tầng cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng”.

Giám đốc Dịch vụ tư vấn Dự án vốn và Cơ sở hạ tầng tại PwC Việt Nam Abhinav Goyal chia sẻ, tổng giá trị của 13 dự án được lựa chọn tham gia giai đoạn này của CFA Việt Nam ước tính khoảng 352 triệu USD.

Theo ông Abhinav Goyal, từ góc độ tài chính khí hậu, Việt Nam đang ở một thời điểm chuyển biến quan trọng. Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện và nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng carbon thấp có tiềm năng huy động vốn đang tạo thêm động lực cho dòng vốn đầu tư phù hợp với mục tiêu khí hậu tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn cần được hỗ trợ để củng cố cơ cấu tài chính, phân bổ rủi ro, tính khả thi thương mại, GEDSI và mức độ sẵn sàng tiếp cận nhà đầu tư.

Sau giai đoạn hỗ trợ nâng cao năng lực, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính tại sự kiện kết nối đầu tư dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026. Thông qua sự kiện này, các đơn vị phát triển dự án có thể trao đổi chuyên sâu với các tổ chức tài chính quan tâm để tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu tài chính. Sự kiện sẽ tạo cơ hội cho các bên tham gia mở rộng mạng lưới kết nối, đồng thời cũng là dịp để các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong hệ sinh thái tài chính khí hậu tiếp cận, chia sẻ về các nhận định và khuyến nghị đến từ hoạt động đánh giá tổng quan thị trường của CFA./.

Hà My
Từ khóa:
Doanh nghiệp carbon thấp carbon thấp tài chính khí hậu CFA Việt Nam năng lượng sạch

Bài liên quan

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Dành cho bạn

Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

Tăng tỷ trọng vốn ổn định và kiểm soát tăng trưởng tài sản dài hạn

Tăng tỷ trọng vốn ổn định và kiểm soát tăng trưởng tài sản dài hạn

Cảnh báo gia tăng các vụ phòng vệ thương mại nhắm vào hàng xuất khẩu của Việt Nam

Cảnh báo gia tăng các vụ phòng vệ thương mại nhắm vào hàng xuất khẩu của Việt Nam

Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Đọc thêm

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực, mở ra khung pháp lý hoàn chỉnh đầu tiên cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Không chỉ siết chặt hoạt động mua bán tín chỉ carbon theo hướng minh bạch, Nghị định còn đặt ra “trần” xuất khẩu tối đa 50% đối với tín chỉ carbon rừng nhằm bảo đảm an ninh phát thải quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, trong tuần từ ngày 25 - 31/5/2026, tình hình thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao và cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương trọng điểm.
Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

(TBTCO) - Đông đảo đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, với nhiều điểm mới nhằm siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.
Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ giúp giảm phát thải, các dự án carbon còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.
CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh, logistics và xe điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang