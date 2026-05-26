Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

06:39 | 26/05/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (26/5) đồng loạt điều chỉnh giảm 300 - 400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 87.000 - 87.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm 300 - 400 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Khảo sát sáng 26/5 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt điều chỉnh giảm 300 - 400 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá thu mua xuống còn 87.000 - 87.700 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất 400 đồng/kg, xuống còn 87.700 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng giảm 400 đồng/kg, hiện còn 87.000 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất thị trường.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai lần lượt giảm 400 đồng/kg và 300 đồng/kg, cùng được giao dịch quanh mức 87.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, tuần trước giá cà phê tiếp tục duy trì đà tăng khá mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 2,7% tương đương 91 USD/tấn, lên mức 3.456 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng thêm 65 USD/tấn, đạt 3.310 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 2%, lên mức 272,35 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 1,8%, đạt 264,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tiếp tục ổn định

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) hiện vẫn là 2 địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi duy trì quanh mốc 142.000 đồng/kg. Tiếp đến là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với mức 141.000 đồng/kg, Đồng Nai đạt 140.000 đồng/kg.

Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường, được giao dịch quanh ngưỡng 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn không biến động.

Trong đó, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.979 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì quanh mốc 6.250 USD/tấn.

Malaysia hiện vẫn là quốc gia có giá tiêu cao nhất trong nhóm các nước sản xuất lớn khi tiêu đen được giao dịch ở mức 9.350 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện đứng ở mức 9.151 USD/tấn, trong khi Malaysia và Việt Nam lần lượt duy trì mức giá 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
