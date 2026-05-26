Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

06:19 | 26/05/2026
Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay (26/5) tiếp tục giảm do lo ngại nguồn cung từ Thái Lan gia tăng. Trong khi đó, giá cao su trong nước lặng sóng.
Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,4% (65 Nhân dân tệ) về mức 17.300 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,5% (1,9 Yên) về mức 388 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 0,7% (0,6 Baht) về mức 84 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 đi ngang, giao dịch ở mức 221,60 cent Mỹ/kg.

Diễn biến giảm đồng loạt trên 3 sàn cao su lớn của châu Á cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực tăng giá trong ngắn hạn. Nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi rõ nét và tâm lý giao dịch thận trọng tiếp diễn, giá cao su thế giới được dự báo sẽ còn biến động trong các phiên tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 455.181 tấn, trị giá 844,76 triệu USD, tăng nhẹ 0,5% về lượng, nhưng giảm 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.
Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Trước thời điểm xăng sinh học E10 dự kiến được triển khai trên phạm vi cả nước, Bộ Công thương đề nghị các địa phương tăng cường công tác truyền thông, kịp thời định hướng dư luận và giải đáp những băn khoăn liên quan đến tính an toàn, khả năng tương thích của nhiên liệu mới đối với phương tiện giao thông.
(TBTCO) - Trước áp lực dư cung do xuất khẩu cà phê của Brazil được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới, các chuyên gia nhận định, giá cà phê thế giới và trong nước thời gian tới sẽ duy trì xu hướng giảm nhẹ.
(TBTCO) - Những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt trong tuần qua. Tuy nhiên, đà giảm không diễn ra liên tục khi thị trường vẫn xuất hiện những nhịp mua trở lại trước lập trường cứng rắn hơn từ phía Iran và các tín hiệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu tại Mỹ đang thu hẹp.
Giá bạc trong nước hôm nay (25/5) tăng trở lại, vượt mốc 81 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới cũng phục hồi trên mức 77 USD/ounce.
Giá lúa gạo hôm nay (25/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, song hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm do nông dân giữ giá cao và sức mua yếu. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn neo ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay (25/5) tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Thị trường chưa ghi nhận biến động mới, mặt bằng giá heo hơi vẫn neo ở mức cao tại nhiều khu vực.
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/5) tiếp tục suy giảm dù lãi suất hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động thị trường và áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu cao.
Giá lúa gạo hôm nay (24/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg… Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao.
