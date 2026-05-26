Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,4% (65 Nhân dân tệ) về mức 17.300 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,5% (1,9 Yên) về mức 388 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 0,7% (0,6 Baht) về mức 84 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 đi ngang, giao dịch ở mức 221,60 cent Mỹ/kg.

Diễn biến giảm đồng loạt trên 3 sàn cao su lớn của châu Á cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực tăng giá trong ngắn hạn. Nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi rõ nét và tâm lý giao dịch thận trọng tiếp diễn, giá cao su thế giới được dự báo sẽ còn biến động trong các phiên tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.