Thị trường

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Đức Việt

Đức Việt

15:45 | 25/05/2026
(TBTCO) - Trước áp lực dư cung do xuất khẩu cà phê của Brazil được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới, các chuyên gia nhận định, giá cà phê thế giới và trong nước thời gian tới sẽ duy trì xu hướng giảm nhẹ.
aa

Đà giảm giá rõ nét khi Brazil bước vào vụ thu hoạch

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê thế giới từ tháng 3/2026 đến nay duy trì xu hướng giảm đối với cả hai mặt hàng cà phê Arabica và Robusta. Biên độ giá trong tháng 3 và tháng 4 dao động mạnh, từ 10 - 12% đối với cả 2 mặt hàng.

Sang tháng 5, đà giảm trở nên rõ nét khi Brazil bước vào vụ thu hoạch. Ghi nhận trong ngày 22/5, giá Arabica được niêm yết ở mức 6.030 USD/tấn, còn cà phê Robusta ở mức 3.265 USD/tấn.

Yếu tố chính tạo áp lực lên thị trường cà phê toàn cầu trong quý II đến từ các dự báo về sản lượng cao kỷ lục trong niên vụ 2026 - 2027 của Brazil. Theo tính toán dựa trên giả định, xuất khẩu của Brazil có thể tăng 32 - 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức trên 51 triệu bao, qua đó giúp giải tỏa “cơn khát” cà phê đối với nguồn cung thế giới.

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung
Thị trường cà phê đang phản ứng trước kỳ vọng nguồn cung tăng nhanh, trong khi nhu cầu chưa có dấu hiệu cải thiện tương ứng. Ảnh: Đức Thanh

Tuy nhiên, đà giảm giá cà phê chưa thực sự mạnh khi tình trạng tồn kho tại các nước tiêu thụ thực tế vẫn đang trong tình trạng thắt chặt lịch sử. Cụ thể, lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ hơn 600.000 bao vào cuối tuần trước. Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Arabica khoảng 462.800 bao, thấp hơn đáng kể so với mức cùng thời điểm nhiều năm trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê biến động đồng pha với xu hướng thế giới khi giảm xuống mức 84.700 - 85.700 đồng/kg vào đầu tháng 4, sau đó hồi phục lên mốc 88.000 - 89.500 đồng/kg vào giữa tháng 5 và hiện ở mức 86.200 đồng/kg, giảm hơn 10% so với cuối tháng 2.

Nhìn chung, thị trường giai đoạn này khá ảm đạm do nguồn cung thắt chặt và tâm lý “găm hàng” của nông dân. Giao dịch chỉ khởi sắc nhẹ gần đây khi giá nhích sát mốc 90.000 đồng/kg, thúc đẩy một số hộ dân tranh thủ xả kho chốt lời vì lo ngại giá sẽ quay đầu giảm.

Biến đổi khí hậu đang đe dọa các vùng trồng cà phê

Tổ chức Cà phê Quốc tế cảnh báo, biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với các vùng trồng cà phê trên thế giới - đặc biệt là đối với cà phê Arabica, loại cà phê cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ.

Về xuất khẩu, theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 4, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 189.894 tấn, trị giá 822,5 triệu USD, tăng 9,2% về lượng song giảm 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 782.017 tấn cà phê các loại, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá trị thu về lại giảm 9,8%, đạt 3,6 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm giảm mạnh 19% (tương ứng 1.091 USD/tấn), xuống chỉ còn 4.575 USD/tấn. Tính riêng trong tháng 4, giá xuất khẩu bình quân đạt 4.332 USD/tấn, giảm 3% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn

Nhận định về thị trường cà phê thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng giám đốc MXV cho rằng, với dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil tăng mạnh trong thời gian tới, giá cà phê thế giới sẽ duy trì xu hướng giảm. Tuy nhiên, kịch bản giảm giá trong nửa cuối năm nay có thể bị đảo ngược hoàn toàn nếu rủi ro sương giá xuất hiện tại Brazil trong mùa đông sắp tới. Những đợt lạnh bất thường nếu xảy ra sẽ tác động tiêu cực đến năng suất vụ mùa tiếp theo và lập tức kích hoạt làn sóng tăng giá trở lại.

Về thị trường cà phê nội địa, giá vẫn giữ xu hướng giảm, nhưng mức giảm nhiều khả năng sẽ không lớn do nguồn cung trong nước thắt chặt về cuối niên vụ, đặc biệt là trước tình trạng xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong thời gian vừa qua.

Còn theo ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), thị trường cà phê đang phản ứng trước kỳ vọng nguồn cung tăng nhanh, trong khi nhu cầu chưa có dấu hiệu cải thiện tương ứng. Bên cạnh đó, các yếu tố tài chính và địa chính trị cũng khiến giá biến động mạnh hơn, khi dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.

“Áp lực giá không chỉ đến từ cung - cầu mà còn lan sang hoạt động thương mại. Chi phí vận chuyển và đầu vào vẫn ở mức cao khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong giao dịch. Một số đơn vị cho biết, cước vận chuyển sang châu Âu tăng gấp đôi, buộc họ phải xuất khẩu cầm chừng, kéo theo nhu cầu thu mua trong nước suy yếu” - ông Hải cho hay.

Các chuyên gia dự báo, ngành công nghiệp cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những năm gần đây, do các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực đến năng suất cây trồng. Nhận định trong thời gian tới, nhu cầu cà phê sẽ tiếp tục tăng ở châu Á và các thị trường mới nổi, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ vẫn là những nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Đức Việt
Từ khóa:
giá cà phê xu hướng giảm nhẹ xuất khẩu cà phê giá cà phê thế giới áp lực dư cung

Bài liên quan

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Dành cho bạn

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Đọc thêm

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Giá bạc trong nước hôm nay (25/5) tăng trở lại, vượt mốc 81 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới cũng phục hồi trên mức 77 USD/ounce.
Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Thị trường cao su thế giới hôm nay (25/5) tiếp tục biến động trái chiều khi giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo gần như “đứng im”, trong khi giá cao su tự nhiên tại Thượng Hải đồng loạt lao dốc. Trong nước, giá cao su kéo dài đà đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mủ nước tại Bà Rịa duy trì ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (25/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, song hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm do nông dân giữ giá cao và sức mua yếu. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn neo ở mức cao.
Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (25/5) tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Thị trường chưa ghi nhận biến động mới, mặt bằng giá heo hơi vẫn neo ở mức cao tại nhiều khu vực.
Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/5) tiếp tục suy giảm dù lãi suất hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động thị trường và áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu cao.
Ngày 24/5: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao

Ngày 24/5: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao

Giá lúa gạo hôm nay (24/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg… Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao.
Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/5) giảm phiên thứ 3 liên tiếp do dự đoán nguồn cung từ Thái Lan và sản lượng cao su tổng hợp của Trung Quốc gia tăng. Trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, với nhiều nơi giữ nguyên mức thu mua mủ nước và mủ tạp so với phiên trước.
Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/5) dao động mạnh do nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục theo dõi sát triển vọng lãi suất của Mỹ, giới phân tích cho rằng giá bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức ngắn hạn nhưng dư địa tăng dài hạn vẫn rất lớn nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Room tín dụng siết chặt, ngân hàng giảm tốc cho vay bất động sản

Room tín dụng siết chặt, ngân hàng giảm tốc cho vay bất động sản

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn