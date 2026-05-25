Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Đà giảm giá rõ nét khi Brazil bước vào vụ thu hoạch

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê thế giới từ tháng 3/2026 đến nay duy trì xu hướng giảm đối với cả hai mặt hàng cà phê Arabica và Robusta. Biên độ giá trong tháng 3 và tháng 4 dao động mạnh, từ 10 - 12% đối với cả 2 mặt hàng.

Sang tháng 5, đà giảm trở nên rõ nét khi Brazil bước vào vụ thu hoạch. Ghi nhận trong ngày 22/5, giá Arabica được niêm yết ở mức 6.030 USD/tấn, còn cà phê Robusta ở mức 3.265 USD/tấn.

Yếu tố chính tạo áp lực lên thị trường cà phê toàn cầu trong quý II đến từ các dự báo về sản lượng cao kỷ lục trong niên vụ 2026 - 2027 của Brazil. Theo tính toán dựa trên giả định, xuất khẩu của Brazil có thể tăng 32 - 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức trên 51 triệu bao, qua đó giúp giải tỏa “cơn khát” cà phê đối với nguồn cung thế giới.

Thị trường cà phê đang phản ứng trước kỳ vọng nguồn cung tăng nhanh, trong khi nhu cầu chưa có dấu hiệu cải thiện tương ứng. Ảnh: Đức Thanh

Tuy nhiên, đà giảm giá cà phê chưa thực sự mạnh khi tình trạng tồn kho tại các nước tiêu thụ thực tế vẫn đang trong tình trạng thắt chặt lịch sử. Cụ thể, lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ hơn 600.000 bao vào cuối tuần trước. Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Arabica khoảng 462.800 bao, thấp hơn đáng kể so với mức cùng thời điểm nhiều năm trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê biến động đồng pha với xu hướng thế giới khi giảm xuống mức 84.700 - 85.700 đồng/kg vào đầu tháng 4, sau đó hồi phục lên mốc 88.000 - 89.500 đồng/kg vào giữa tháng 5 và hiện ở mức 86.200 đồng/kg, giảm hơn 10% so với cuối tháng 2.

Nhìn chung, thị trường giai đoạn này khá ảm đạm do nguồn cung thắt chặt và tâm lý “găm hàng” của nông dân. Giao dịch chỉ khởi sắc nhẹ gần đây khi giá nhích sát mốc 90.000 đồng/kg, thúc đẩy một số hộ dân tranh thủ xả kho chốt lời vì lo ngại giá sẽ quay đầu giảm.

Biến đổi khí hậu đang đe dọa các vùng trồng cà phê Tổ chức Cà phê Quốc tế cảnh báo, biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với các vùng trồng cà phê trên thế giới - đặc biệt là đối với cà phê Arabica, loại cà phê cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ.

Về xuất khẩu, theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 4, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 189.894 tấn, trị giá 822,5 triệu USD, tăng 9,2% về lượng song giảm 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 782.017 tấn cà phê các loại, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá trị thu về lại giảm 9,8%, đạt 3,6 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm giảm mạnh 19% (tương ứng 1.091 USD/tấn), xuống chỉ còn 4.575 USD/tấn. Tính riêng trong tháng 4, giá xuất khẩu bình quân đạt 4.332 USD/tấn, giảm 3% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn

Nhận định về thị trường cà phê thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng giám đốc MXV cho rằng, với dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil tăng mạnh trong thời gian tới, giá cà phê thế giới sẽ duy trì xu hướng giảm. Tuy nhiên, kịch bản giảm giá trong nửa cuối năm nay có thể bị đảo ngược hoàn toàn nếu rủi ro sương giá xuất hiện tại Brazil trong mùa đông sắp tới. Những đợt lạnh bất thường nếu xảy ra sẽ tác động tiêu cực đến năng suất vụ mùa tiếp theo và lập tức kích hoạt làn sóng tăng giá trở lại.

Về thị trường cà phê nội địa, giá vẫn giữ xu hướng giảm, nhưng mức giảm nhiều khả năng sẽ không lớn do nguồn cung trong nước thắt chặt về cuối niên vụ, đặc biệt là trước tình trạng xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong thời gian vừa qua.

Còn theo ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), thị trường cà phê đang phản ứng trước kỳ vọng nguồn cung tăng nhanh, trong khi nhu cầu chưa có dấu hiệu cải thiện tương ứng. Bên cạnh đó, các yếu tố tài chính và địa chính trị cũng khiến giá biến động mạnh hơn, khi dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.

“Áp lực giá không chỉ đến từ cung - cầu mà còn lan sang hoạt động thương mại. Chi phí vận chuyển và đầu vào vẫn ở mức cao khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong giao dịch. Một số đơn vị cho biết, cước vận chuyển sang châu Âu tăng gấp đôi, buộc họ phải xuất khẩu cầm chừng, kéo theo nhu cầu thu mua trong nước suy yếu” - ông Hải cho hay.

Các chuyên gia dự báo, ngành công nghiệp cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những năm gần đây, do các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực đến năng suất cây trồng. Nhận định trong thời gian tới, nhu cầu cà phê sẽ tiếp tục tăng ở châu Á và các thị trường mới nổi, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ vẫn là những nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.