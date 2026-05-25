Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 3673/BCT-ĐCK ngày 22/5/2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường hoạt động truyền thông đối với xăng sinh học E10.

Theo Bộ Công thương, trước đó ngày 8/12/2025, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 3586/QĐ-BCT ban hành kế hoạch phổ biến Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Sau gần 5 tháng triển khai, công tác truyền thông về xăng E10 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan báo chí cơ bản bám sát định hướng truyền thông của Bộ Công thương, tập trung tuyên truyền về vai trò của xăng E10 trong giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo dõi của cơ quan quản lý, trên báo chí và mạng xã hội vẫn xuất hiện một số ý kiến bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn, khả năng tương thích của xăng E10 đối với một số dòng động cơ và phương tiện giao thông. Bộ Công thương cho rằng nếu không được giải thích, định hướng kịp thời, các thông tin trái chiều có thể ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng trong quá trình triển khai thực tế.

Trong bối cảnh xăng E10 chuẩn bị được áp dụng trên toàn quốc, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương, đơn vị trực thuộc và các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu trên địa bàn tăng cường thông tin tuyên truyền theo hướng khách quan, chính xác, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị các địa phương đưa nội dung triển khai xăng E10 vào chương trình giao ban báo chí hằng tuần nhằm kịp thời định hướng thông tin, ổn định dư luận xã hội và nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của nhiên liệu sinh học./.