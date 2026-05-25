Thị trường

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
15:54 | 25/05/2026
(TBTCO) - Trước thời điểm xăng sinh học E10 dự kiến được triển khai trên phạm vi cả nước, Bộ Công thương đề nghị các địa phương tăng cường công tác truyền thông, kịp thời định hướng dư luận và giải đáp những băn khoăn liên quan đến tính an toàn, khả năng tương thích của nhiên liệu mới đối với phương tiện giao thông.
aa

Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 3673/BCT-ĐCK ngày 22/5/2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường hoạt động truyền thông đối với xăng sinh học E10.

Theo Bộ Công thương, trước đó ngày 8/12/2025, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 3586/QĐ-BCT ban hành kế hoạch phổ biến Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Sau gần 5 tháng triển khai, công tác truyền thông về xăng E10 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan báo chí cơ bản bám sát định hướng truyền thông của Bộ Công thương, tập trung tuyên truyền về vai trò của xăng E10 trong giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc
Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo dõi của cơ quan quản lý, trên báo chí và mạng xã hội vẫn xuất hiện một số ý kiến bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn, khả năng tương thích của xăng E10 đối với một số dòng động cơ và phương tiện giao thông. Bộ Công thương cho rằng nếu không được giải thích, định hướng kịp thời, các thông tin trái chiều có thể ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng trong quá trình triển khai thực tế.

Trong bối cảnh xăng E10 chuẩn bị được áp dụng trên toàn quốc, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương, đơn vị trực thuộc và các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu trên địa bàn tăng cường thông tin tuyên truyền theo hướng khách quan, chính xác, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị các địa phương đưa nội dung triển khai xăng E10 vào chương trình giao ban báo chí hằng tuần nhằm kịp thời định hướng thông tin, ổn định dư luận xã hội và nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của nhiên liệu sinh học./.

Khánh Linh
Từ khóa:
xăng e10 bộ công thương truyền thông

Bài liên quan

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Dành cho bạn

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Đọc thêm

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Giá bạc trong nước hôm nay (25/5) tăng trở lại, vượt mốc 81 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới cũng phục hồi trên mức 77 USD/ounce.
Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Thị trường cao su thế giới hôm nay (25/5) tiếp tục biến động trái chiều khi giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo gần như “đứng im”, trong khi giá cao su tự nhiên tại Thượng Hải đồng loạt lao dốc. Trong nước, giá cao su kéo dài đà đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mủ nước tại Bà Rịa duy trì ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (25/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, song hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm do nông dân giữ giá cao và sức mua yếu. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn neo ở mức cao.
Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 25/5: Giá heo hơi đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (25/5) tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Thị trường chưa ghi nhận biến động mới, mặt bằng giá heo hơi vẫn neo ở mức cao tại nhiều khu vực.
Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/5) tiếp tục suy giảm dù lãi suất hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động thị trường và áp lực từ mặt bằng lợi suất trái phiếu cao.
Ngày 24/5: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao

Ngày 24/5: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao

Giá lúa gạo hôm nay (24/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg… Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao.
Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/5) giảm phiên thứ 3 liên tiếp do dự đoán nguồn cung từ Thái Lan và sản lượng cao su tổng hợp của Trung Quốc gia tăng. Trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, với nhiều nơi giữ nguyên mức thu mua mủ nước và mủ tạp so với phiên trước.
Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

Ngày 23/5: Giá bạc trong nước và thế giới dao động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/5) dao động mạnh do nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục theo dõi sát triển vọng lãi suất của Mỹ, giới phân tích cho rằng giá bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức ngắn hạn nhưng dư địa tăng dài hạn vẫn rất lớn nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Room tín dụng siết chặt, ngân hàng giảm tốc cho vay bất động sản

Room tín dụng siết chặt, ngân hàng giảm tốc cho vay bất động sản

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn