Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Sự kiện do Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) và RE+ Events tổ chức, được kỳ vọng thu hút hơn 1.500 đại biểu trong và ngoài khu vực, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển dự án và nhà cung cấp công nghệ.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng sạch tăng nhanh, hội nghị được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển điện gió tại châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở các lĩnh vực điện gió ngoài khơi, điện gió nổi, cũng như các mô hình năng lượng tích hợp như hydrogen xanh và Power-to-X.

Các tua-bin điện gió ngoài khơi. Ảnh minh họa: Shutterstock

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình hội thảo chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề then chốt như phát triển thị trường, hoàn thiện khung chính sách, đổi mới công nghệ và mở rộng kênh huy động vốn cho các dự án năng lượng gió. Đây là những yếu tố được đánh giá có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại khu vực.

Đáng chú ý, hơn 40% đại biểu tham dự dự kiến là lãnh đạo cấp cao, bao gồm CEO, nhà quản lý và đại diện cơ quan quản lý nhà nước. Điều này giúp hội nghị không chỉ dừng lại ở trao đổi chuyên môn mà còn tạo điều kiện cho các quyết định đầu tư và hợp tác chiến lược.

Song song với hội thảo, khu triển lãm mở rộng sẽ quy tụ các doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành điện gió, từ sản xuất tuabin, giải pháp lưới điện đến lưu trữ năng lượng và hydrogen. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tại khu vực APAC.

Một điểm mới của kỳ 2026 là các khu gian hàng quốc gia (country pavilions), nơi các quốc gia và tổ chức giới thiệu tiềm năng thị trường, chính sách ưu tiên và danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Mô hình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa khu vực công và tư, qua đó gia tăng dòng vốn vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Kể từ khi ra mắt năm 2023, hội nghị đã nhanh chóng trở thành diễn đàn uy tín của ngành, với hơn 1.100 đại biểu từ hơn 27 quốc gia tham dự mỗi năm. Với sự kết hợp giữa đối thoại chính sách, triển lãm công nghệ và kết nối kinh doanh, APAC Wind Energy Summit 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện lần này không chỉ khẳng định vai trò ngày càng tăng của quốc gia trong chuỗi giá trị năng lượng gió khu vực, mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.