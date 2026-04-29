Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Hà My

11:29 | 29/04/2026
(TBTCO) - Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khu vực khi đăng cai Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit) 2026, diễn ra từ ngày 9-11/6.
Sự kiện do Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) và RE+ Events tổ chức, được kỳ vọng thu hút hơn 1.500 đại biểu trong và ngoài khu vực, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển dự án và nhà cung cấp công nghệ.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng sạch tăng nhanh, hội nghị được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển điện gió tại châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở các lĩnh vực điện gió ngoài khơi, điện gió nổi, cũng như các mô hình năng lượng tích hợp như hydrogen xanh và Power-to-X.

Các tua-bin điện gió ngoài khơi. Ảnh minh họa: Shutterstock

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình hội thảo chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề then chốt như phát triển thị trường, hoàn thiện khung chính sách, đổi mới công nghệ và mở rộng kênh huy động vốn cho các dự án năng lượng gió. Đây là những yếu tố được đánh giá có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại khu vực.

Đáng chú ý, hơn 40% đại biểu tham dự dự kiến là lãnh đạo cấp cao, bao gồm CEO, nhà quản lý và đại diện cơ quan quản lý nhà nước. Điều này giúp hội nghị không chỉ dừng lại ở trao đổi chuyên môn mà còn tạo điều kiện cho các quyết định đầu tư và hợp tác chiến lược.

Song song với hội thảo, khu triển lãm mở rộng sẽ quy tụ các doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành điện gió, từ sản xuất tuabin, giải pháp lưới điện đến lưu trữ năng lượng và hydrogen. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tại khu vực APAC.

Một điểm mới của kỳ 2026 là các khu gian hàng quốc gia (country pavilions), nơi các quốc gia và tổ chức giới thiệu tiềm năng thị trường, chính sách ưu tiên và danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Mô hình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa khu vực công và tư, qua đó gia tăng dòng vốn vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Kể từ khi ra mắt năm 2023, hội nghị đã nhanh chóng trở thành diễn đàn uy tín của ngành, với hơn 1.100 đại biểu từ hơn 27 quốc gia tham dự mỗi năm. Với sự kết hợp giữa đối thoại chính sách, triển lãm công nghệ và kết nối kinh doanh, APAC Wind Energy Summit 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện lần này không chỉ khẳng định vai trò ngày càng tăng của quốc gia trong chuỗi giá trị năng lượng gió khu vực, mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.
năng lượng năng lượng tái tạo năng lượng sạch điện gió APAC Wind Energy Summit 2026 Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương

(TBTCO) - Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước tăng cường kiểm soát môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô.
(TBTCO) - Trước áp lực ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng nhưng có tính hệ thống: thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026. Chính sách này không chỉ nhằm hạn chế xe máy xăng, mà còn mở ra một thử nghiệm lớn về quản trị đô thị, hướng tới tái cấu trúc giao thông bền vững.
(TBTCO) - UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 394/NQ-CP giai đoạn 2026 - 2030, đặt trọng tâm bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, với yêu cầu chuyển mạnh từ phong trào sang thực chất trên toàn địa bàn.
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
(TBTCO) - Với loạt kết quả rõ nét giai đoạn 2021 - 2025, từ nâng tỷ lệ thu gom rác, kiểm soát ô nhiễm đến thay đổi nhận thức cộng đồng, Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn. Kế hoạch năm 2026 là bước tiếp nối, lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
(TBTCO) - Lai Châu có lợi thế nổi bật để phát triển nông nghiệp xanh nhờ hệ sinh thái đa dạng, diện tích rừng lớn và nhiều sản phẩm bản địa giá trị cao. Tỉnh này đang đặt mục tiêu chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế xanh, trong đó dược liệu và sâm được xác định là ngành hàng chiến lược.
(TBTCO) - Trung tuần tháng 6/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026 với chuỗi hoạt động gồm đối thoại chính sách, bình xét và vinh danh “Năng lượng và môi trường xanh bền vững tại Việt Nam”, cùng triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam”.
