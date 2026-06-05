Đầu tư

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
21:24 | 05/06/2026
(TBTCO) - Việt Nam cần khoảng 20 tỷ USD đầu tư xanh mỗi năm để thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Tuy nhiên, nhiều dự án công trình xanh vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đặt ra yêu cầu hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá, cơ chế tài chính và tăng cường kết nối giữa ESG với hệ sinh thái tài chính xanh.
aa

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, nhu cầu huy động nguồn lực tài chính cho quá trình chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo ước tính, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần khoảng 20 tỷ USD đầu tư xanh mỗi năm.

Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều lợi thế như tài sản bảo đảm rõ ràng, khả năng đo lường hiệu quả đầu tư và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá ngày càng hoàn thiện, lĩnh vực công trình xanh hiện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng dư nợ tín dụng xanh của quốc gia. Thực tế này cho thấy khả năng tiếp cận và hấp thụ các nguồn vốn xanh quy mô lớn của nhiều dự án vẫn còn không ít hạn chế.

Trong bối cảnh đó, vấn đề kết nối giữa các tiêu chuẩn ESG, công trình xanh và các nguồn vốn bền vững đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Đây cũng là nội dung được các chuyên gia, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách trao đổi tại hội thảo “Tài chính Xanh cho Công trình Bền vững: Cầu nối giữa Báo cáo ESG và Nguồn vốn tại Việt Nam” diễn ra chiều 5/6. Các diễn giả thảo luận tập trung vào việc hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí và cơ chế tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn xanh cho các dự án công trình bền vững tại Việt Nam.

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh
Các diễn giả thảo luận tại hội thảo “Tài chính Xanh cho Công trình Bền vững: Cầu nối giữa Báo cáo ESG và Nguồn vốn tại Việt Nam”. Ảnh: Thu Hương.

Mở đầu phiên tham luận, ThS. Tạ Đức Bình - Chuyên gia Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đã cung cấp bức tranh tổng quan về bối cảnh chính sách và xu hướng phát triển của thị trường tài chính xanh tại Việt Nam trong giai đoạn hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Theo ông Bình, trong những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho tài chính xanh thông qua các chính sách về tăng trưởng xanh, thị trường carbon và đặc biệt là Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg về Danh mục phân loại xanh. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp chuẩn hóa các tiêu chí xác định dự án xanh, tạo cơ sở để các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai hoạt động huy động, phân bổ nguồn vốn theo định hướng phát triển bền vững.

Ông Richard Barnsley - Giám đốc cấp cao toàn quốc, Khối Khách hàng Doanh nghiệp của HSBC Việt Nam cho rằng, việc tích hợp các yếu tố môi trường và phát triển bền vững ngay từ giai đoạn thiết kế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận và hấp thụ nguồn vốn xanh của doanh nghiệp. Việc chuẩn hóa dự án theo các tiêu chí xanh từ sớm cũng giúp quá trình thẩm định và giải ngân diễn ra thuận lợi hơn.

So với nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN+3, Việt Nam đã hoàn thiện một trong những cấu phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính xanh là khung phân loại xanh quốc gia. Tuy nhiên, để thúc đẩy dòng vốn xanh phát triển mạnh mẽ hơn, thị trường vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn phát hành trái phiếu xanh, cơ chế tài chính chuyển đổi cũng như hệ thống dữ liệu và công cụ đánh giá phục vụ hoạt động thẩm định đầu tư.

Từ góc độ tổ chức tín dụng, ông Richard Barnsley - Giám đốc cấp cao toàn quốc, Khối Khách hàng Doanh nghiệp của HSBC Việt Nam, đã chia sẻ về các tiêu chí mà ngân hàng áp dụng trong quá trình thẩm định và giải ngân đối với các dự án xanh. Theo ông, nguồn vốn xanh hiện tương đối dồi dào, song để tiếp cận được nguồn vốn này, các dự án cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của tổ chức tài trợ vốn.

Một nội dung khác được các đại biểu trao đổi là vai trò của các hệ thống chứng nhận công trình xanh trong việc kết nối doanh nghiệp với các nguồn vốn bền vững. Bà Phan Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), đồng thời là Giám đốc Phát triển bền vững của Saint-Gobain khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết các hệ thống chứng nhận công trình xanh như LOTUS có thể đóng vai trò là công cụ xác minh độc lập, giúp doanh nghiệp chứng minh hiệu quả môi trường và mức độ bền vững của dự án đối với các tổ chức tài chính.

Theo bà Hằng, các hệ thống chứng nhận này góp phần tạo cầu nối giữa công trình xanh, báo cáo ESG, phân loại xanh và các nguồn vốn bền vững, qua đó hỗ trợ chuẩn hóa tiêu chí đánh giá và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư. Bà cũng cho biết các công trình xanh có thể giúp tiết kiệm trung bình từ 25% đến 60% năng lượng và từ 40% đến 50% lượng nước tiêu thụ, đồng thời có thời gian hoàn vốn đầu tư từ 2 đến 5 năm.

Những lợi ích về hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí được đánh giá là các yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của công trình xanh đối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng trở nên cấp thiết, việc xây dựng cơ chế kết nối hiệu quả giữa các tiêu chuẩn ESG, hệ thống chứng nhận công trình xanh và các nguồn vốn bền vững được xem là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính xanh tại Việt Nam.

Thu Hương
Từ khóa:
công trình xanh nguồn vốn xanh tín dụng xanh đầu tư xanh trái phiếu xanh

Bài liên quan

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

Dành cho bạn

Môi trường phải trở thành động lực của tăng trưởng xanh

Môi trường phải trở thành động lực của tăng trưởng xanh

Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

Nghệ An đặt tăng trưởng xanh ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

Nghệ An đặt tăng trưởng xanh ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng

Đọc thêm

Giải ngân đầu tư công ở Nghệ An: Hái quả ngọt từ giải pháp mạnh của chính quyền

Giải ngân đầu tư công ở Nghệ An: Hái quả ngọt từ giải pháp mạnh của chính quyền

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 5/2026, Nghệ An đã giải ngân được hơn 2.300 tỷ đồng, đạt hơn 17,1%, cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước.
Kinh tế tháng 5: Áp lực lớn dần từ lạm phát, nhập siêu

Kinh tế tháng 5: Áp lực lớn dần từ lạm phát, nhập siêu

(TBTCO) - Nền kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự phục hồi ấn tượng trên nhiều trụ cột như sản xuất công nghiệp, thu hút FDI, tiêu dùng nội địa và du lịch. Dù vậy, áp lực lạm phát, nhập siêu và sức khỏe doanh nghiệp đang đặt ra một bài toán lớn, đòi hỏi các quyết sách điều hành linh hoạt, quyết liệt từ Chính phủ cho chặng đường cuối năm.
Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

(TBTCO) - Chỉ trong một tuần, Gia Lai thu hút thêm 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 20.430 tỷ đồng. Cùng với hoạt động đón dòng vốn mới, địa phương cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xử lý các dự án đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.
Gỡ nút thắt giải ngân: Quy định phải dễ hiểu và chỉ có một cách hiểu

Gỡ nút thắt giải ngân: Quy định phải dễ hiểu và chỉ có một cách hiểu

(TBTCO) - Để tháo gỡ tình trạng giải ngân chậm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh việc phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo đồng bộ, dễ hiểu. Các quy định phải "chỉ được hiểu theo một cách duy nhất", tránh phải hỏi đáp nhiều lần, gây khó khăn làm chậm tiến độ giải ngân.
Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 401.879 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 70.182 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,33%... là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026.
Infographics: Hà Nội thu ngân sách đạt khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Infographics: Hà Nội thu ngân sách đạt khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 26/5/2026 ước khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng, đạt 55,9% dự toán, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 75,3 nghìn tỷ đồng, đạt 28,3% dự toán, tăng 68,9% so với cùng kỳ.
Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP. Đà Nẵng thu hút hơn 71.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 313 triệu USD vốn FDI, tiếp tục khẳng định sức hút đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Năm 2025 ghi dấu tốc độ cải cách thể chế chưa từng có với 89 đạo luật được thông qua, hàng nghìn quy định kinh doanh được cắt giảm và nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ. Những chuyển động này đang tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Bộ Tài chính bãi bỏ thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 1/7

Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

Khối ngoại trở lại mua ròng, giải ngân mạnh vào 3 cổ phiếu

Khối ngoại trở lại mua ròng, giải ngân mạnh vào 3 cổ phiếu

Trồng cây xanh, vun đắp những giá trị hòa nhập bền vững

Trồng cây xanh, vun đắp những giá trị hòa nhập bền vững

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Chuyển từ xử lý ô nhiễm sang chủ động quản lý phát thải

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Chuyển từ xử lý ô nhiễm sang chủ động quản lý phát thải

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2026 tăng 0,29%