BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

Mới đây, BIDV đã ra mắt Hệ sinh thái số toàn diện cho doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội thảo cấp cao “BIDV Leadership Summit 2026” với chủ đề Phát triển kinh tế số - Động lực tăng trưởng trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu.

Thông tin từ BIDV cho biết, việc BIDV được lựa chọn làm Ngân hàng thanh toán trên thị trường các-bon Việt Nam thể hiện sự tin tưởng nhất quán của cơ quan quản lý đối với năng lực quản trị, uy tín và vị thế của ngân hàng trong hệ thống tài chính quốc gia. Đồng thời, đây cũng là bước đi khẳng định cam kết mạnh mẽ của BIDV trong việc đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển tài chính bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Ngay sau khi được phê duyệt chính thức trở thành NHTT cho sàn giao dịch các-bon trong nước, BIDV đã tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở giao dịch chứng khoán, các thành viên thị trường để gấp rút hoàn thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai sàn giao dịch các-bon theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Theo lộ trình phát triển thị trường các-bon trong nước đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính, UBCKNN và các cơ quan quản lý đang tiến tới vận hành thị trường trên sàn tập trung với 2 loại hàng hóa được giao dịch bao gồm: hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho các cơ sở phát thải (sắt thép, xi măng và nhiệt điện) và các tín chỉ các-bon. Mục tiêu chính và quan trọng nhất của thị trường là hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, bao gồm Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (NetZero). Đồng thời qua đó thúc đẩy đầu tư giảm phát thải khí nhà kính, tăng tính năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng hành cùng các chiến lược “Xanh” mang tầm quốc gia, BIDV là ngân hàng tiên phong trong việc tích hợp các yếu tố ESG như một hợp phần cốt lõi trong chiến lược dài hạn đưa ngân hàng phát triển “Lớn - Mạnh - Xanh”, với “Xanh” là trụ cột trọng tâm, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam về phát triển bền vững.

Với năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm phục vụ các thị trường tài chính quy mô lớn cùng hệ thống công nghệ hiện đại, trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục phát huy vai trò là định chế tài chính tiên phong, góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ tài chính xanh, tạo nền tảng cho sự phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững của thị trường các-bon Việt Nam./.