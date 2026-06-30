Bức tranh lợi nhuận ngân hàng thay đổi sau 10 năm

Theo số liệu của Chứng khoán HSC tổng hợp từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng, tổng lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng này đạt 293.388 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 8 lần so với mức 36.084 tỷ đồng của năm 2015.

Nguồn: Số liệu Chứng khoán HSC tổng hợp.

Xét về quy mô lợi nhuận, Vietcombank dẫn đầu trong năm 2025 với 44.020 tỷ đồng, tiếp theo là VietinBank với 43.444 tỷ đồng và BIDV với 37.788 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về MB (34.268 tỷ đồng), Techcombank (32.538 tỷ đồng), VPBank (30.625 tỷ đồng), HDBank (21.347 tỷ đồng), ACB (19.539 tỷ đồng), SHB (15.021 tỷ đồng) và LPBank (14.269 tỷ đồng).

Trong khi đó, năm 2015, BIDV là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất với 7.949 tỷ đồng, tiếp đến là VietinBank đạt 7.345 tỷ đồng và Vietcombank đạt 6.828 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo trong nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu khi đó gồm MB, VPBank, Techcombank, ACB, SHB, Sacombank và HDBank.

So với năm 2015, bảng xếp hạng lợi nhuận trước thuế của nhiều ngân hàng đã có sự thay đổi. Vietcombank tăng từ vị trí thứ 3 lên dẫn đầu, trong khi BIDV lùi từ vị trí số 1 xuống thứ 3 và VietinBank giữ nguyên vị trí thứ 2. HDBank tăng 3 bậc lên vị trí thứ 7, LPBank tăng 4 bậc lên thứ 10 và SeABank tăng 5 bậc, từ vị trí thứ 20 lên thứ 15. VietBank là ngân hàng tăng nhiều nhất khi tăng 6 bậc, từ vị trí thứ 27 lên thứ 21.

Ở chiều ngược lại, Bac A Bank giảm mạnh nhất trong bảng xếp hạng khi từ vị trí thứ 13 năm 2015 xuống thứ 23 năm 2025, giảm 10 bậc. Sacombank giảm 4 bậc xuống vị trí thứ 13, trong khi BVBank giảm 3 bậc xuống thứ 25. Một số ngân hàng khác như BIDV, OCB, KienlongBank và NCB cũng giảm 2 bậc so với năm 2015.

Về quy mô lợi nhuận năm 2025, ngoài nhóm dẫn đầu, các ngân hàng còn lại ghi nhận lợi nhuận trước thuế từ 9.231 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng. Trong đó, TPBank đạt 9.231 tỷ đồng, VIB đạt 9.105 tỷ đồng, Sacombank đạt 7.628 tỷ đồng, MSB đạt 7.058 tỷ đồng, SeABank đạt 6.868 tỷ đồng, Nam A Bank đạt 5.254 tỷ đồng, OCB đạt 5.022 tỷ đồng, ABBank đạt 3.541 tỷ đồng, KienlongBank đạt 2.323 tỷ đồng, VietABank đạt 1.646 tỷ đồng, VietBank đạt 1.532 tỷ đồng, Eximbank đạt 1.512 tỷ đồng, Bac A Bank đạt 1.474 tỷ đồng, PGBank đạt 727 tỷ đồng, BVBank đạt 522 tỷ đồng, Saigonbank đạt 151 tỷ đồng và NCB đạt 2 tỷ đồng./.