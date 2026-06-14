NCB và Sun Group ra mắt thẻ đồng thương hiệu, mở cánh cửa tới hệ sinh thái đặc quyền hàng đầu Việt Nam

Sun Signature là chương trình khách hàng thân thiết tích hợp đầu tiên và duy nhất của Sun Group, được phát triển trên nền tảng Amadeus - đối tác cung cấp giải pháp về hàng không, du lịch và loyalty hàng đầu thế giới. Chương trình gồm 5 hạng hội viên: Member, Silver, Gold, Platinum và Infinity, cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng, nâng hạng và tận hưởng các đặc quyền trong hệ sinh thái chất lượng, đẳng cấp, khác biệt của Sun Group. Sun Signature đã chính thức mở đăng ký và chào đón những khách hàng thân thiết đầu tiên từ ngày 13/6.

Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Sun Group đã hợp tác phát triển thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature dành riêng cho khách hàng thuộc hai hạng hội viên Platinum và Infinity. Đây là dòng thẻ tín dụng tích hợp các chính sách dành riêng cho hội viên cao cấp nhất của NCB và Sun Group, với quyền lợi được cá nhân hóa theo cấp độ gắn bó, tạo nên một “dấu ấn” - nơi Sun Group và NCB dành cho khách hàng của mình sự thấu cảm và đặc quyền ở mức cao nhất.

Hội viên Sun Signature đủ điều kiện đã có thể đăng ký phát hành thẻ visa NCB ngay hôm nay trên ứng dụng NCB iziMobile

Sản phẩm tạo nên một mô hình trải nghiệm mới độc đáo khi lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng có thể sở hữu trọn vẹn đặc quyền trải nghiệm dịch vụ Tài chính, Hàng không, Du lịch nghỉ dưỡng, Vui chơi Giải trí, Bất động sản, Chăm sóc sức khỏe chỉ với một chiếc thẻ duy nhất kết nối với một tài khoản khách hàng thân thiết duy nhất.

Hội viên Sun Signature đủ điều kiện mở thẻ đồng thương hiệu chỉ cần đăng nhập ứng dụng NCB iziMobile và lựa chọn mở thẻ tín dụng, hệ thống sẽ tự động nhận diện và hiển thị đề xuất mở thẻ NCB Visa Sun Signature. Khách hàng dễ dàng lựa chọn và thao tác nhanh gọn trên nền tảng số để sở hữu chiếc thẻ quyền năng này.

Cận cảnh chiếc thẻ “quyền năng” NCB Visa Sun Signature

Sở hữu thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, khách hàng được hưởng toàn bộ giá trị trọn vẹn nhất từ cả hai thương hiệu. Theo đó, chủ thẻ được hoàn tiền 25% trên tổng chi tiêu tích lũy mọi ngành hàng trong 30 ngày đầu mở thẻ, tối đa 1 triệu đồng; trả góp lãi suất từ 0% cho các giao dịch Sun PhuQuoc Airways; hưởng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh hàng đầu thị trường - chỉ 1,1% cùng thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày.

Song song đó, khách hàng đồng thời sở hữu các đặc quyền hấp dẫn của hệ sinh thái Sun Group: Sử dụng điểm thưởng để đặt vé máy bay, nâng hạng dịch vụ hoặc sử dụng các dịch vụ phụ trợ, ưu tiên check-in và sử dụng phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge của Sun PhuQuoc Airways. Tại các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp hội viên được hưởng quyền lợi riêng như nâng hạng phòng, nhận phòng sớm, trả phòng muộn và nhiều ưu đãi riêng theo từng hạng thẻ.

Sở hữu thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, khách hàng được hưởng toàn bộ giá trị trọn vẹn nhất từ cả hai thương hiệu

Trong khi đó, tại hệ thống Sun World trên toàn quốc, khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng để nhận ưu đãi giá vé cáp treo tới 10%, dịch vụ ẩm thực tới 20%, các show diễn tới 30% và đặc biệt là Wow Pass với mức ưu đãi tới 50%, giúp hạn chế đáng kể thời gian chờ đợi tại các tổ hợp vui chơi giải trí.

Việc đồng hành cùng Sun Group - tập đoàn sở hữu hệ sinh thái quy mô, chất lượng, đẳng cấp hàng đầu Việt Nam để ra mắt thẻ NCB Visa Sun Signature là bước tiến mới trong chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính số của NCB. Đồng thời, là dấu ấn tiếp theo trên hành trình không ngừng phát triển các giải pháp tài chính tiên phong trên thị trường, mang lại trải nghiệm ngân hàng đổi mới, sáng tạo trên nền tảng công nghệ tối tân, không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng của NCB./.