Thị trường

Ngày 12/6: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

07:39 | 12/06/2026
Giá cà phê hôm nay (12/6) đồng loạt tăng trở lại từ 500 - 600 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 84.800 - 85.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg.
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Ngày 12/6: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng từ 500 - 600 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng

Theo khảo sát sáng ngày 12/6, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng trở lại từ 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 84.800 - 85.400 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất 600 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 85.400 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 500 đồng/kg, lên mức 85.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng thêm 500 đồng/kg, đạt 84.800 đồng/kg.

Đợt phục hồi này giúp thị trường nội địa lấy lại một phần mức giảm trong những phiên gần đây, tuy nhiên mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu quý II.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng sau nhiều phiên giảm sâu. Cụ thể, trên sàn London, Giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng mạnh 52 USD/tấn, tương đương 1,58%, lên mức 3.345 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 67 USD/tấn, tương đương 2,07%, lên 3.297 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 4 US cent/pound, tương đương 1,64%, lên mức 248,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 3,7 US cent/pound, tương đương 1,54%, đạt 244,6 US cent/pound.

Giá tiêu trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng ngày 12/6, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước ở mức 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ CHí Minh), giá tiêu được giao dịch ở mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục duy trì mức giá 138.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu có diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất. Đáng chú ý, giá tiêu đen Indonesia tăng 66 USD/tấn, tương đương 0,93%, lên mức 7.117 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng tăng 86 USD/tấn, tương đương 0,94%, lên mức 9.186 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen tiếp tục được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn, cao nhất trên thị trường hiện nay. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam lần lượt duy trì ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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