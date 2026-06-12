Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.155 đồng, ECB tăng lãi suất lần đầu từ năm 2023

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:20 | 12/06/2026
(TBTCO) - Sáng 12/6, tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.155 đồng, tăng 2 đồng; tỷ giá USD tự do giao dịch thấp hơn mức niêm yết tại ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY giảm 0,07% xuống 99,78 điểm khi kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông cải thiện tâm lý nhà đầu tư, trong bối cảnh Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất, còn ECB vừa tăng lãi suất lần đầu từ năm 2023.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 12/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.155 đồng, tăng 2 đồng trong phiên cuối tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.897,25 - 26.412,75 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.370 - 26.400 VND/USD, giao dịch thấp hơn mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung ổn định. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 26.100 - 26.410 VND/USD, không đổi ở cả hai chiều. BIDV niêm yết 26.130 - 26.410 VND/USD, cũng đi ngang.

Trong khi đó, ACB điều chỉnh tăng 10 đồng chiều mua vào lên 26.110 VND/USD, chiều bán ra giữ nguyên 26.410 VND/USD. Ngược lại, MSB giảm 10 đồng chiều mua vào xuống 26.120 VND/USD, chiều bán ra không đổi ở 26.410 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên 11/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (12/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.155 đồng, ECB tăng lãi suất lần đầu từ năm 2023
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR, GBP diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng, nhưng mức biến động không lớn.

Đơn cử, tỷ giá EUR tại Vietcombank tăng 1,6 đồng chiều mua vào và 1,7 đồng chiều bán ra, lên 29.593,4 - 31.153,6 VND/EUR. Ngược lại, BIDV giảm 17 đồng chiều mua vào và 15 đồng chiều bán ra, xuống 29.924 - 31.258 VND/EUR. ACB giảm mạnh hơn, cùng giảm 28 đồng ở cả hai chiều, xuống 29.755 - 31.070 VND/EUR. Trong khi đó, MSB tăng 19 đồng chiều mua vào và 14 đồng chiều bán ra, lên 29.441 - 31.148 VND/EUR.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,78 điểm, giảm 0,07% so với phiên trước, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt.

Tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8645; tỷ giá USD/GBP đạt 0,7459. Trong khi đó, tỷ giá JPY/USD ở mức 160,19, tăng 0,18%, cho thấy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu so với USD. Đối với đồng nhân dân tệ, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7763, gần như đi ngang.

Theo BBC, trong ngày thứ năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công Iran, đồng thời tiết lộ các cuộc đàm phán với Tehran đã được nâng lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và nhận được sự chấp thuận. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ thỏa thuận nào.

Kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đã giúp cải thiện tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD giảm xuống, qua đó, hỗ trợ giá các loại hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới, cũng là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức gần 67%.

Đồng euro tăng giá nhẹ so với USD sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất và tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện.

Đúng như dự báo của thị trường, ECB đã quyết định tăng các mức lãi suất chủ chốt lần đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng chi phí năng lượng và áp lực lạm phát. Theo đó, lãi suất tiền gửi được nâng từ 2% lên 2,25%; lãi suất tái cấp vốn chính tăng lên 2,4%; còn lãi suất cho vay cận biên được điều chỉnh lên 2,65%.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho rằng, cuộc chiến tại Trung Đông đang tạo thêm áp lực lạm phát đối với khu vực đồng euro. Việc tăng lãi suất là quyết định phù hợp trong nhiều kịch bản khác nhau, nhằm ứng phó với những tác động tiềm tàng của cú sốc địa chính trị này đối với triển vọng kinh tế trung hạn của khu vực./.

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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80