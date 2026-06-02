Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 25/5 - 29/5 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 23 đợt phát hành mới với tổng giá trị 28.262 tỷ đồng. Các đợt phát hành chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp bất động sản, năng lượng và ngân hàng.

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 127.350 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm tỷ trọng chủ đạo với 65 đợt phát hành, tổng giá trị 107.018 tỷ đồng, tương đương 84,03% tổng lượng phát hành. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận 19 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 20.333 tỷ đồng, chiếm 15,97%, cùng một đợt phát hành ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 14.661 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 62.417 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua lại trước hạn với khoảng 47.310 tỷ đồng, chiếm gần 76% tổng giá trị mua lại trên toàn thị trường.

Theo VBMA, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 141.907 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 75.117 tỷ đồng, tương đương 52,9% tổng giá trị đáo hạn. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 22.755 tỷ đồng, chiếm 16,2%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.344 tỷ đồng mỗi ngày trong tuần, giảm 11,3% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 574 nghìn tỷ đồng.