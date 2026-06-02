Chứng khoán

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
18:29 | 02/06/2026
(TBTCO) - 23 đợt phát hành mới đã bổ sung 28.262 tỷ đồng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tuần cuối tháng 5. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt hơn 127.000 tỷ đồng.
aa

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 25/5 - 29/5 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 23 đợt phát hành mới với tổng giá trị 28.262 tỷ đồng. Các đợt phát hành chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp bất động sản, năng lượng và ngân hàng.

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua
Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 127.350 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm tỷ trọng chủ đạo với 65 đợt phát hành, tổng giá trị 107.018 tỷ đồng, tương đương 84,03% tổng lượng phát hành. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận 19 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 20.333 tỷ đồng, chiếm 15,97%, cùng một đợt phát hành ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 14.661 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 62.417 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua lại trước hạn với khoảng 47.310 tỷ đồng, chiếm gần 76% tổng giá trị mua lại trên toàn thị trường.

Theo VBMA, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 141.907 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 75.117 tỷ đồng, tương đương 52,9% tổng giá trị đáo hạn. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 22.755 tỷ đồng, chiếm 16,2%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.344 tỷ đồng mỗi ngày trong tuần, giảm 11,3% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 574 nghìn tỷ đồng.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu phát hành trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trái phiếu đáo hạn trái phiếu riêng lẻ ngân hàng bất động sản năng lượng vbma

Bài liên quan

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Dành cho bạn

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Đọc thêm

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

(TBTCO) - Báo cáo của VPBankS cho thấy, áp lực trích lập dự phòng tại các ngân hàng có dấu hiệu quay lại khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành giảm xuống 79,7%, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Trong quý I/2026, nhiều ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh so với cuối năm 2025, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở mức cao.
Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp PPP được kỳ vọng góp phần hoàn thiện kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, đồng thời mở rộng vai trò của thị trường vốn trong đầu tư PPP.
Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

(TBTCO) - Trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, câu chuyện về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Không chỉ là tiêu chí kỹ thuật, việc thúc đẩy thoái vốn nhà nước và gia tăng free-float còn được xem là điều kiện nền tảng để cải thiện thanh khoản, nâng chất lượng hàng hóa trên thị trường và thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn, mang tính ổn định và dài hạn hơn trong thời gian tới.
SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

(TBTCO) - SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ "Sài Gòn Thương Tín" thành "Sài Gòn Tài Lộc".
Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

(TBTCO) - Dòng vốn ngoại nối tiếp đà bán ròng. Trong phiên hôm nay (1/6), các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh ở nhiều cổ phiếu ngành tài chính, đặc biệt là ACB, MSB cùng cổ phiếu một số công ty chứng khoán.
Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Sắc đỏ trở lại trên cả thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở trong ngày 1/6. VN30-Index đánh mất mốc tâm lý 2.000 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh và dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (1/6) phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6 chứng kiến VN-Index giảm điểm dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản sụt giảm mạnh. Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tích cực với số mã tăng giá áp đảo, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.
Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

(TBTCO) - Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục đối mặt với áp lực trong những tuần đầu tháng 6 khi thanh khoản suy giảm, khối ngoại bán ròng và môi trường lãi suất quốc tế còn nhiều biến động. Tuy nhiên, triển vọng được kỳ vọng cải thiện vào cuối tháng khi các thông tin vĩ mô và kết quả kinh doanh dần rõ nét hơn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

VNDIRECT dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.920 điểm

VNDIRECT dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.920 điểm

Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +19.90
02/06 | +19.90 (7,599.96 +19.90 (+0.26%))
DJI +46.42
02/06 | +46.42 (51,078.88 +46.42 (+0.09%))
IXIC +114.19
02/06 | +114.19 (27,086.81 +114.19 (+0.42%))
NYA +42.99
02/06 | +42.99 (23,335.16 +42.99 (+0.18%))
XAX +68.79
02/06 | +68.79 (8,553.30 +68.79 (+0.81%))
BUK100P +3.96
02/06 | +3.96 (1,030.76 +3.96 (+0.39%))
RUT -13.58
02/06 | -13.58 (2,905.76 -13.58 (-0.47%))
VIX +0.12
02/06 | +0.12 (16.17 +0.12 (+0.75%))
FTSE +22.57
02/06 | +22.57 (10,361.52 +22.57 (+0.22%))
GDAXI +187.96
02/06 | +187.96 (25,191.00 +187.96 (+0.75%))
FCHI +49.99
02/06 | +49.99 (8,196.58 +49.99 (+0.61%))
STOXX50E +62.20
02/06 | +62.20 (6,097.15 +62.20 (+1.03%))
N100 +15.04
02/06 | +15.04 (1,855.71 +15.04 (+0.82%))
BFX +1.76
02/06 | +1.76 (5,579.41 +1.76 (+0.03%))
MOEX.ME -0.11
02/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +640.14
02/06 | +640.14 (26,038.32 +640.14 (+2.52%))
STI +59.56
02/06 | +59.56 (5,097.42 +59.56 (+1.18%))
AXJO -5.00
02/06 | -5.00 (8,724.40 -5.00 (-0.06%))
AORD -3.80
02/06 | -3.80 (8,966.00 -3.80 (-0.04%))
BSESN +382.50
02/06 | +382.50 (74,649.84 +382.50 (+0.52%))
JKSE +68.05
02/06 | +68.05 (6,195.43 +68.05 (+1.11%))
KLSE 0.00
02/06 | 0.00 (1,683.07 0.00 (0.00%))
NZ50 -73.84
02/06 | -73.84 (13,170.71 -73.84 (-0.56%))
KS11 +13.11
02/06 | +13.11 (8,801.49 +13.11 (+0.15%))
TWII +219.40
02/06 | +219.40 (45,557.31 +219.40 (+0.48%))
GSPTSE -34.25
02/06 | -34.25 (34,734.89 -34.25 (-0.10%))
BVSP -1,590.03
02/06 | -1,590.03 (172,197.45 -1,590.03 (-0.91%))
MXX -450.71
02/06 | -450.71 (68,137.03 -450.71 (-0.66%))
IPSA -161.78
02/06 | -161.78 (10,626.41 -161.78 (-1.50%))
MERV +76,381.00
02/06 | +76,381.00 (3,242,787.50 +76,381.00 (+2.41%))
TA125.TA -7.81
02/06 | -7.81 (4,231.58 -7.81 (-0.18%))
CASE30 +73.10
02/06 | +73.10 (52,927.00 +73.10 (+0.14%))
JN0U.JO +220.17
02/06 | +220.17 (7,061.71 +220.17 (+3.22%))
DX-Y.NYB -0.11
02/06 | -0.11 (99.09 -0.11 (-0.11%))
125904-USD-STRD +25.74
02/06 | +25.74 (2,770.68 +25.74 (+0.94%))
XDB +0.20
02/06 | +0.20 (134.77 +0.20 (+0.15%))
XDE -0.07
02/06 | -0.07 (116.53 -0.07 (-0.06%))
000001.SS +17.36
02/06 | +17.36 (4,075.10 +17.36 (+0.43%))
N225 -200.09
02/06 | -200.09 (66,734.24 -200.09 (-0.30%))
XDN -0.19
02/06 | -0.19 (62.59 -0.19 (-0.30%))
XDA -0.05
02/06 | -0.05 (71.79 -0.05 (-0.07%))