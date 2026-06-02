Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Trên thị trường chứng khoán cơ sở hôm nay, VN30-Index mở cửa phiên giao dịch tăng nhẹ khoảng 5 điểm, nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh dưới áp lực bán lan rộng tại khá nhiều nhóm ngành. Dù nhóm cổ phiếu năng lượng và công nghệ thông tin có thời điểm duy trì được sắc xanh, lực cầu nhìn chung vẫn khá yếu và không đủ giúp chỉ số hồi phục đáng kể. Lực cầu bắt đáy thiếu hụt khiến VN30-Index có thời điểm giảm gần 20 điểm trong nửa cuối phiên.

Kết phiên, VN30 giảm 16,72 điểm (-0,84%) xuống còn 1.972,99 điểm với chỉ 3 mã tăng và 26 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 12.900 tỷ đồng nhờ sự hồi phục đáng kể về thanh khoản trong phiên chiều.

Tương tự, trên thị trường chứng khoán phái sinh, thanh khoản đã hồi phục trở lại. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh phiên 2/6 tăng 12,7% so với phiên trước. Hoạt động giao dịch đầu cơ và phòng ngừa rủi ro gia tăng trong bối cảnh VN30 tiếp tục đánh mất các vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng.

Cụ thể, giá hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.971,1 điểm, giảm 0,95% so với phiên trước. Chênh lệch âm trở lại, với giá hợp đồng tương lai thấp hơn 0,89 điểm so với VN30-Index. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng ghi nhận trạng thái chênh lệch âm. Cá biệt, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn cuối năm 2026 vẫn giữ chênh lệch dương nhẹ hơn 2 điểm.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G6000 giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức cao. Trong khi đó, tại các hợp đồng khác, nhà đầu tư gia tăng đáng kể vị thế nắm giữ. Thị trường chưa xuất hiện dòng tiền bắt đáy đủ mạnh khiến xu hướng rung lắc và điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế trên cả thị trường cơ sở lẫn phái sinh. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, VN30-Index đang tiếp tục suy yếu với kháng cự gần nhất quanh 1.975 điểm, chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.950 điểm./.