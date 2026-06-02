Theo thông tin từ Thống kê TP. Đà Nẵng, trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở cả khu vực trong nước và nước ngoài.

Số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cùng quy mô vốn đăng ký đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, cho thấy môi trường đầu tư của thành phố tiếp tục tạo được sức hút đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cụ thể, về đầu tư trong nước, đến cuối tháng 5/2026, tổng vốn đầu tư vào Đà Nẵng đạt 71.050 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 42 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 63.190 tỷ đồng, tăng 13 dự án và gấp 4 lần về quy mô vốn. Dòng vốn đầu tư trong nước tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đô thị và hạ tầng, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển của thành phố ngày càng được củng cố.

Ngoài ra, có 12 dự án thực hiện điều chỉnh vốn với tổng vốn bổ sung 7.860 tỷ đồng, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực đầu tư trên địa bàn.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP. Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn Đà Nẵng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.

Theo đó, trong tháng 5/2026, thành phố thu hút 75,2 triệu USD vốn FDI, bao gồm 10 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 73 triệu USD và 3 dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị bổ sung 2,2 triệu USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký tại Đà Nẵng đạt 313 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố đã cấp mới 57 dự án với tổng vốn đăng ký 280,3 triệu USD, tăng 35,7% về số dự án và tăng 140,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Ngoài ra, có 19 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị bổ sung 26,3 triệu USD. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp trong tổ chức kinh tế cũng diễn ra sôi động, đạt 6,4 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 1,3 triệu USD của cùng kỳ năm 2025.

Theo đại diện Thống kê TP. Đà Nẵng, quy mô vốn FDI tăng mạnh cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Đà Nẵng đang tiếp tục được cải thiện, nhất là trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, thương mại hiện đại và công nghệ đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh thu hút đầu tư, hoạt động đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn đăng ký đều tăng cao.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.879 doanh nghiệp cùng 286 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 16.189 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 40,4%, tổng vốn đăng ký tăng 88%.