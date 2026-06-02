Đầu tư

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Hoàng Anh

15:33 | 02/06/2026
(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP. Đà Nẵng thu hút hơn 71.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 313 triệu USD vốn FDI, tiếp tục khẳng định sức hút đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

Theo thông tin từ Thống kê TP. Đà Nẵng, trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở cả khu vực trong nước và nước ngoài.

Số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cùng quy mô vốn đăng ký đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, cho thấy môi trường đầu tư của thành phố tiếp tục tạo được sức hút đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cụ thể, về đầu tư trong nước, đến cuối tháng 5/2026, tổng vốn đầu tư vào Đà Nẵng đạt 71.050 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 42 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 63.190 tỷ đồng, tăng 13 dự án và gấp 4 lần về quy mô vốn. Dòng vốn đầu tư trong nước tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đô thị và hạ tầng, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển của thành phố ngày càng được củng cố.

Ngoài ra, có 12 dự án thực hiện điều chỉnh vốn với tổng vốn bổ sung 7.860 tỷ đồng, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực đầu tư trên địa bàn.

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp
Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP. Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn Đà Nẵng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.

Theo đó, trong tháng 5/2026, thành phố thu hút 75,2 triệu USD vốn FDI, bao gồm 10 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 73 triệu USD và 3 dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị bổ sung 2,2 triệu USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký tại Đà Nẵng đạt 313 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố đã cấp mới 57 dự án với tổng vốn đăng ký 280,3 triệu USD, tăng 35,7% về số dự án và tăng 140,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Ngoài ra, có 19 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị bổ sung 26,3 triệu USD. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp trong tổ chức kinh tế cũng diễn ra sôi động, đạt 6,4 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 1,3 triệu USD của cùng kỳ năm 2025.

Theo đại diện Thống kê TP. Đà Nẵng, quy mô vốn FDI tăng mạnh cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Đà Nẵng đang tiếp tục được cải thiện, nhất là trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, thương mại hiện đại và công nghệ đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh thu hút đầu tư, hoạt động đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn đăng ký đều tăng cao.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.879 doanh nghiệp cùng 286 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 16.189 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 40,4%, tổng vốn đăng ký tăng 88%.

Tổng thu ngân sách nhà nước của TP. Đà Nẵng đến cuối tháng 5/2026 đạt 36.966,7 tỷ đồng, tăng 68,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 8.546 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 28.310,6 tỷ đồng.

Thu nội địa tiếp tục giữ vai trò động lực chính của ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng, đạt 34.004,4 tỷ đồng, chiếm 92% tổng thu và tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025.
Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra trong ngày 1/6/2026, đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025, với tổng số vốn 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới.
Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi mạnh, việc thiếu một chuẩn định giá thống nhất vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn.
Từ "công xưởng" đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

(TBTCO) - Hàng loạt dự án tỷ USD trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, AI, năng lượng và vật liệu công nghệ cao đổ vào Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của nền kinh tế với dòng vốn FDI công nghệ cao. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn ở “điểm trung gian” chuỗi giá trị.
Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Thu hút FDI xanh và công nghệ cao, tạo đà tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Trần Toàn Thắng - Trưởng ban Ban Quốc tế và chính sách hội nhập, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, Việt Nam cần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào công nghệ cao, dự án xanh, để tạo đà cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
TP. Hồ Chí Minh trao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để tạo động lực tăng trưởng

(TBTCO) - Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều chỉ số như giải ngân đầu tư công, thu hút FDI, xử lý hồ sơ hành chính... đều cải thiện. Quá trình tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở được kỳ vọng tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.
FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), ông Nathan Chow - Giám đốc kiêm Chuyên gia Kinh tế cấp cao của Ngân hàng DBS, Việt Nam đang chuyển mình rõ nét khi không còn chỉ là điểm đến của sản xuất chi phí thấp, mà trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao và nền kinh tế số đang tăng tốc.
Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành "đầu kéo" đổi mới mô hình tăng trưởng

(TBTCO) - Không còn chỉ là khu vực bổ trợ cho nền kinh tế, kinh tế tư nhân đang được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược đổi mới mô hình phát triển quốc gia. Nhưng để doanh nghiệp tư nhân thực sự trở thành “đầu kéo” tăng trưởng, cần trợ lực từ cải cách thể chế, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư...
