Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

13:41 | 02/06/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Hòa Phát vừa khởi công Khu công nghiệp Số 02 - Hưng Yên, giai đoạn 1 tại xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.
Lễ khởi công Khu công nghiệp Số 02 - Hưng Yên, giai đoạn 1.

Dự án có quy mô 296 ha, trong đó giai đoạn 1 là 235 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.823 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp (KCN) thứ ba và là KCN hỗ trợ đầu tiên Hòa Phát phát triển tại Hưng Yên.

Ông Hoàng Quang Việt - Thành viên HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát cho biết, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm sản xuất mới của châu Á, thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Tỉnh Hưng Yên với vị trí chiến lược trong vùng Thủ đô, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư thông thoáng, đang trở thành một trong những điểm đến công nghiệp hấp dẫn nhất khu vực phía Bắc.

“Hòa Phát xác định KCN Số 02 - Hưng Yên là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại tại Hưng Yên, hướng tới đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ và sản xuất công nghệ cao của vùng Thủ đô. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư từ tháng 9/2026” - ông Việt khẳng định.

KCN Số 02 - Hưng Yên sở hữu vị trí chiến lược ngay nút giao Yên Mỹ, điểm kết nối trực tiếp giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Từ đây vào trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, đến sân bay quốc tế Nội Bài là 65 km, đến sân bay quốc tế Gia Bình khoảng 25 km và đến cảng Đình Vũ, Hải Phòng khoảng 87 km.

KCN Số 02 - Hưng Yên hoạt động theo mô hình KCN hỗ trợ, tập trung thu hút các nhà sản xuất trong lĩnh vực điện tử viễn thông, cơ khí chính xác, tự động hóa, bán dẫn và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hướng tới trở thành điểm kết nối giữa các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ với các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước.

Hạ tầng kỹ thuật của KCN được đầu tư đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu, gồm trạm biến áp 110/22kV công suất 2x63 MVA đặt trong KCN, hệ thống cấp nước sạch đấu nối đến hàng rào từng nhà máy với công suất 20.000 m3/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 7.000 m3/ngày đêm, có thể nâng công suất theo nhu cầu thực tế. Không gian cây xanh và mặt nước chiếm gần 14,2% tổng diện tích.

Gắn liền với hệ thống KCN, Hòa Phát đang triển khai dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại xã Yên Mỹ với gần 9.000 căn hộ, cách KCN Số 02 - Hưng Yên khoảng 5 km, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư cho công nhân và người lao động làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Đây là một phần trong chiến lược phát triển hạ tầng KCN gắn với nhà ở xã hội mà Hòa Phát triển khai tại các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội cho người lao động.

Tính đến thời điểm khởi công KCN Số 02 - Hưng Yên, tổng quỹ đất KCN của Hòa Phát trên toàn quốc đạt hơn 2.260 ha, phân bổ tại Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng. Các KCN đang vận hành gồm Phố Nối A, Yên Mỹ II tại Hưng Yên và Hòa Mạc tại Ninh Bình đều đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, là điểm đến của hàng trăm nhà sản xuất trong và ngoài nước, trong đó có các tập đoàn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Tập đoàn Hòa Phát cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật, góp phần cùng tỉnh Hưng Yên hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030./.

H.C
