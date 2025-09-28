Hải Phòng: Khởi công Dự án nhà lưu trú Laguna Heyner tổng vốn 2.215 tỷ đồng

(TBTCO) - Chiều ngày 27/9, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1). Đây là sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự án Nhà lưu trú công nhân Laguna Heyner có tổng mức đầu tư hơn 2.215,2 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 3,16 ha. Giai đoạn 1 thực hiện trên 1,3 ha, vốn 701 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal.

Khi hoàn thành dự án sẽ cung cấp khoảng 4.360 căn nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 18.880 người. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng.

Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Q.N

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết: Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal không chỉ là một nhà đầu tư chiến lược với dự án sản xuất công nghệ cao có tổng vốn đăng ký lên tới 260 triệu USD, dự kiến tạo ra việc làm cho gần 14.000 lao động, Công ty còn thể hiện tầm nhìn xa và trách nhiệm xã hội sâu sắc khi quyết định đầu tư xây dựng khu nhà ở cho chính công nhân của mình.

Dự án xây dựng 5 tòa nhà lưu trú cao 20 tầng cùng khu phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

“Đây không chỉ đơn thuần là việc xây dựng những tòa nhà, mà là kiến tạo một không gian sống văn minh, an toàn với đầy đủ tiện ích, giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Việc làm này của Công ty Biel Crystal là một hình mẫu tiêu biểu, rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng”, ông Quân nhấn mạnh.

Dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1) được đầu tư xây dựng với mục tiêu xây dựng nhà lưu trú công nhân nhằm phục vụ về nhu cầu nhà cư trú của người lao động làm việc trong khu công nghiệp An Phát 1, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Q.N

Ông Jacky Zhou, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal bày tỏ: Đây là một dấu mốc quan trọng, không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển bền vững của Công ty, mà còn đáp ứng được nhu cầu nhà ở của đại bộ phận người lao động mà còn thể hiện sự đồng hành, quan tâm sâu sắc từ chính quyền các cấp và cộng đồng địa phương.

“Đây cũng là sự khẳng định rõ ràng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động”, ông Jacky Zhou khẳng định.