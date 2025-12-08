Ngày 8/12: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Giá dầu thế giới hôm nay (8/12) đi lên nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất và lo ngại gián đoạn nguồn cung, giúp thị trường năng lượng duy trì đà tăng tuần thứ hai liên tiếp. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,75 USD/thùng, tăng 0,77%; giá dầu WTI ở mốc 60,08 USD/thùng, tăng 0,69%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 8/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,75 USD/thùng, tăng 0,77% (tương đương tăng 0,49 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,08 USD/thùng, tăng 0,69% (tương đương tăng 0,41 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng nhẹ do ảnh hưởng sau các báo cáo về hoạt động UAV của Ukraine tại Nga, và các cảnh báo của Mỹ liên quan đến không phận Venezuela. Ngoài ra, giá dầu tăng còn do OPEC+ nhất trí giữ nguyên mức sản lượng dầu thô của toàn nhóm đến hết tháng 12/2026 .

Theo Reuters, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng, cùng với những bất ổn địa chính trị có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung từ Nga và Venezuela.

Diễn biến này đưa cả hai loại dầu chuẩn tiến tới mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 18/11, với Brent tăng khoảng 1% và WTI tăng 3% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Nhà đầu tư theo dõi kỹ báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố sau thời gian trì hoãn. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi trong tháng 9 tăng 2,8% so với cùng kỳ, thấp hơn so với dự báo 2,9% của giới phân tích. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9 - 10/12./.