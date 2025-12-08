Ngày 8/12: Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn châu Á hầu hết giảm

Giá cao su hôm nay (8/12) giao dịch với xu hướng giảm trên hầu hết các sàn giao dịch lớn châu Á. Trong nước, thị trường giữ ổn định với giá thu mua tại các công ty hầu như không điều chỉnh.

Giá cao su hôm nay giao dịch với xu hướng giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Tuần đầu tháng 12 chứng kiến diễn biến giảm giá bao trùm trên cả ba sàn TOCOM (Nhật Bản), SHFE (Trung Quốc) và SGX (Singapore), phản ánh áp lực từ nguồn cung tăng ở Đông Nam Á, tồn kho lớn tại Trung Quốc và nhu cầu sản xuất săm lốp chậm lại.

Trên sàn TOCOM, giá cao su RSS3 giảm liên tục từ ngày 1 đến 4/12, với hợp đồng tháng 1/2026 rơi từ 335,20 JPY/kg xuống 324,80 JPY/kg. Dù ngày 5/12 ghi nhận phục hồi nhẹ 0,03%, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế khi đến 6/12, giá tiếp tục lùi về 322,80 JPY/kg. Tính cả tuần, thị trường giảm 3 - 5%, chủ yếu do áp lực bán tháo và nguồn cung dồi dào từ khu vực.

Tại Trung Quốc, giá trên sàn SHFE cũng giảm 1 - 2% trong tuần qua. Hợp đồng tháng 1/2026 dao động mạnh, từ mức 15.155 CNY/tấn ngày 1/12 xuống còn 15.090 CNY/tấn ngày 5/12, dù có phiên phục hồi nhẹ vào 2/12. Sản xuất lốp xe tại Trung Quốc chưa cải thiện khiến nhu cầu nguyên liệu thấp, nhưng kỳ vọng về gói kích cầu mới giúp thị trường có nhịp hồi kỹ thuật ở các kỳ hạn xa.

Trên sàn SGX Singapore, giá cao su TSR20 diễn biến hẹp nhưng vẫn giảm khoảng 0,5 - 1% trong tuần. Sau khi rơi về 169,80 Cent/kg vào ngày 5/12, thị trường phục hồi lên 170,90 Cent/kg trong phiên 6/12 nhờ nhu cầu ổn định từ Ấn Độ và châu Âu.

Đến phiên giao dịch ngày 7/12, thị trường thế giới ghi nhận nhịp tăng nhẹ khi nhu cầu lốp xe tại Trung Quốc ổn định. Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang ở mức 69 Baht/kg. Sàn Osaka (OSE) ghi nhận hợp đồng tháng 12 tăng 0,6% lên 322 Yên/kg, và hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,43% lên 325,4 Yên/kg dù tính cả tuần vẫn giảm 5,51%. Trên SHFE, cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 20 CNY lên 15.115 CNY/tấn, còn tại SICOM Singapore, hợp đồng tháng 1 đóng ở mức 170,8 cent/kg, tăng 0,2%.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su nguyên liệu trong nước sáng 8/12 nhìn chung ổn định, với giá thu mua tại các công ty hầu như không điều chỉnh so với cuối tuần trước. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.