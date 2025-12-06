Giá vàng hôm nay (6/12): Vàng miếng trong nước tăng mạnh, thế giới giảm

Giá vàng miếng hôm nay (6/12) tăng mạnh mẽ so với sáng hôm qua và giao dịch ở mức rất cao. Vàng nhẫn cũng tăng giá ở một số thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm.

Giá vàng miếng hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,242.12 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,99% so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.355 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 53 tấn vàng trong tháng 10, tăng 36% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có khối lượng mua cao nhất từ đầu năm 2025. Lực mua chủ yếu đến từ một nhóm nhỏ các ngân hàng đã liên tục tích lũy vàng trong suốt năm qua. Nhiều quốc gia quay lại gom vàng, trong khi các nước mới nổi tiếp tục xem vàng như tài sản chiến lược trong bối cảnh bất ổn kinh tế thế giới gia tăng.

Theo khảo sát thường niên của WGC, 95% ngân hàng trung ương kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Điều này cho thấy vàng đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược quản lý tài sản dự trữ quốc gia.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 6/12/2025, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 153,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 153,4 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 150 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước./.