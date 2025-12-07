Ngày 7/12: Giá cà phê neo ở mức cao, hồ tiêu đảo chiều tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (7/12) tại khu vực Tây Nguyên ổn định, dao động trong khoảng 103.300 - 104.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đảo chiều tăng nhẹ 500 đồng đưa giá lên 149.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Giá cà phê dao động trong khoảng 103.300 - 104.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 103.300 - 104.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giao dịch cùng mức 103.300 đ/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar thu mua cà phê ở mức 104.000 đ/kg. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 103.900 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp lần lượt giao dịch ở mức 104.000 và 103.900 đ/kg. Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 103.600 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 103.500 đ/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 16 USD lên 4.331 USD/tấn, kỳ giao tháng 3/2026 tăng 32 USD lên 4.244 USD/tấn.

Giá tiêu tăng nhẹ

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận đồng loạt tăng trong các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 12/2025 tăng 5,45 cent/lb lên 409,2 cent/lb; kỳ giao tháng 3/2026 tăng 3,7 cent/lb lên 376,15 cent/lb

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ 500 đồng đưa giá lên 149,000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua. Tại Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 147.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Đắk Nông ở mức 149.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 147.500 đồng/kg; tại Bình Phước ở mức 148.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.995 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 9.643 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.150 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Tính đến cuối tháng 11/2025, giá tiêu trên thị trường xuất khẩu tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi tổng kim ngạch đạt gần 1,52 tỷ USD. Dù sản lượng giảm 4,4% so với cùng kỳ 2024, giá trị xuất khẩu lại tăng 24,4% nhờ giá tiêu đen và tiêu trắng tăng mạnh.

Trong 11 tháng, giá tiêu đen xuất khẩu bình quân đạt 6.618 USD/tấn và tiêu trắng đạt 8.636 USD/tấn. Hai mức giá này tăng lần lượt 1.767 USD và 2.175 USD so với cùng kỳ 2024, giúp giá tiêu xuất khẩu Việt Nam duy trì vị thế cạnh tranh cao trên thị trường thế giới./.