Sáng ngày 6/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.151 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ nguyên, hiện ở mức 98,99.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.944 VND/USD - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.000 - 26.408 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.138 đồng 26.408 đồng Vietinbank 26.000 đồng 26.408 đồng BIDV 26.168 đồng 26.408 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.832 - 30.762 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.941 đồng 31.519 đồng Vietinbank 29.852 đồng 31.572 đồng BIDV 30.327 đồng 31.527 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.20 đồng 174.63 đồng Vietinbank 164.42 đồng 175.92 đồng BIDV 167.43 đồng 174.89 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 6/12/2025, tăng 59 đồng ở chiều mua và tăng 39 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.355 - 27.455 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giữ nguyên, hiện ở mức 98,99.

Đồng USD giảm trong phiên thứ Sáu nhưng vẫn dao động trong vùng giá quen thuộc so với các đồng tiền chủ chốt, khi thị trường chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, nơi các nhà hoạch định chính sách được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất.

Đồng EUR gần như đi ngang ở mức 1,16433 USD, không cách xa mức đỉnh ba tuần 1,1681 USD thiết lập hôm thứ Năm.

Đồng Yên, vốn được hỗ trợ trong các phiên gần đây nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể nâng lãi suất trong tháng này, tăng nhẹ 0,1% lên 155,295 JPY/USD trong phiên thứ Sáu.

Đồng Bảng Anh gần như đi ngang trong ngày, giao dịch quanh mức 1,3329 USD, không xa đỉnh sáu tuần 1,3385 USD thiết lập phiên trước./.