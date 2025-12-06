Ngày 6/12: Giá thép và quặng sắt trên sàn giao dịch tiếp đà tăng

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên các sàn giao dịch tiếp đà tăng khi hy vọng kích thích của Trung Quốc lấn át lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang. Trong nước, các doanh nghiệp giữ nguyên giá bán.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên các sàn giao dịch tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép và quặng sắt trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,33% (10 Nhân dân tệ) lên mức 3.030 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt đi ngang mức 795 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,05 USD lên mức 107,9 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng giao tháng 1/2025 được giao dịch nhiều nhất giảm 0,63% xuống 794,5 Nhân dân tệ (112,42 USD)/tấn, trong khi hợp đồng chuẩn giao tháng 1/2025 trên Sàn Singapore gần như đi ngang.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết, tâm lý thị trường yếu đi một phần đến từ việc Simandou, mỏ quặng sắt khổng lồ tại Guinea đã chính thức đưa lô hàng thương mại đầu tiên lên đường sang Trung Quốc. Đây được xem là bước ngoặt trong cục diện cung ứng toàn cầu, bởi Simandou sở hữu nguồn quặng chất lượng cao và có thể trở thành đối trọng mới với hai nhà cung cấp lớn hiện nay là Australia và Brazil.

Thị trường trong nước

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.640 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.890 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.700 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 xuống ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.190 đồng/kg.

Thép VAS hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.700 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.180 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.180 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm có giá 13.790 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.970 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.970 đồng/kg./.