Ngày 6/12: Giá cao su thế giới giảm do dư cung trên thị trường giao ngay

Giá cao su thế giới hôm nay (6/12) tiếp đà giảm do yếu tố cung - cầu kém, bất chấp giá dầu đi lên. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 12 tại Nhật Bản giảm 1,5%; Trung Quốc giảm 0,95%; Singapore giảm 0,7%. Trong nước, doanh nghiệp vẫn giữ ổn định giá thu mua nguyên liệu.

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp đà giảm do yếu tố cung - cầu kém. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 69 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 giảm 1,5% (4,9 Yên) về mức 320 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,95% (145 Nhân dân tệ) về mức 15.095 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 giao dịch ở mức 170,1 cent Mỹ/kg, giảm 0,7%.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn Osaka (OSE) giảm 1,4 Yên, tương đương 0,43%, xuống 324 Yên (2,09 USD) mỗi kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 giảm 190 Nhân dân tệ, tương đương 1,25%, xuống 15.040 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 210 Nhân dân tệ, tương đương 1,97% xuống 10.455 Nhân dân tệ/tấn.

Công ty môi giới Everbright Futures của Trung Quốc cho biết, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn yếu ở cả phía cung và cầu, và giá được dự báo sẽ biến động mạnh. Theo nhà cung cấp thông tin hàng hóa SunSirs, tiêu thụ cao su toàn cầu dự kiến giảm 1,8% trong 10 tháng đầu năm 2025, dẫn tới tình trạng dư cung trên thị trường giao ngay, áp lực tồn kho gia tăng và sức ép giảm giá đáng kể.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.