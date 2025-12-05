Ngày 5/12: Giá bạc đồng loạt giảm mạnh
Sáng 5/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 57,144 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 5/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.163.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.230.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 21.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 22.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng đồng loạt, hiện niêm yết ở mức 1.881.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.911.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 4/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.917.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sang 4/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 5/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.881.000

1.911.000

1.883.000

1.917.000

1 kg

50.171.000

50.969.000

50.223.000

51.120.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.889.000

1.919.000

1.891.000

1.921.000

1 kg

50.377.000

51.181.000

50.419.000

51.232.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.163.000

2.230.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

57.679.856

59.466.518

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:27 sáng 5/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 57,144 USD/oune, giảm 1,359 USD/oune so với phiên sáng 4/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.507.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.512.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 36.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 4/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:50:27 sáng 5/12/2025

