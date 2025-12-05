Ngày 5/12: Giá bạc đồng loạt giảm mạnh

Tiếp theo đà giảm phiên trước, sáng nay, giá bạc thế giới tiếp tục giảm sâu. Trong nước, sau phiên bật tăng, cũng quay đầu giảm mạnh trong phiên này.

Sáng 5/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 57,144 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 5/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.163.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.230.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 21.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 22.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng đồng loạt, hiện niêm yết ở mức 1.881.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.911.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 4/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.917.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sang 4/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 5/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.881.000 1.911.000 1.883.000 1.917.000 1 kg 50.171.000 50.969.000 50.223.000 51.120.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.889.000 1.919.000 1.891.000 1.921.000 1 kg 50.377.000 51.181.000 50.419.000 51.232.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.163.000 2.230.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 57.679.856 59.466.518

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:27 sáng 5/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 57,144 USD/oune, giảm 1,359 USD/oune so với phiên sáng 4/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.507.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.512.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 36.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 4/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:50:27 sáng 5/12/2025