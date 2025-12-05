Ngày 5/12: Giá bạc đồng loạt giảm mạnh

|Sáng 5/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 57,144 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 5/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.163.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.230.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 21.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 22.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng đồng loạt, hiện niêm yết ở mức 1.881.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.911.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 4/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.917.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sang 4/12.
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.881.000
|
1.911.000
|
1.883.000
|
1.917.000
|
|
1 kg
|
50.171.000
|
50.969.000
|
50.223.000
|
51.120.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.889.000
|
1.919.000
|
1.891.000
|
1.921.000
|
|
1 kg
|
50.377.000
|
51.181.000
|
50.419.000
|
51.232.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.163.000
|
2.230.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
57.679.856
|
59.466.518
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:27 sáng 5/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 57,144 USD/oune, giảm 1,359 USD/oune so với phiên sáng 4/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.507.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.512.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 36.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 4/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:50:27 sáng 5/12/2025