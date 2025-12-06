Ngày 6/12: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/12) đảo chiều tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó. Theo đó, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.905.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.935.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 57,68 USD/ounce.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đảo chiều tăng, niêm yết ở mức 2.190.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.258.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.905.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.935.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.907.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.940.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.541.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.546.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 6/12/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.905.000 1.935.000 1.907.000 1.940.000 1 kg 50.795.000 51.593.000 50.847.000 51.744.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.913.000 1.943.000 1.914.000 1.945.000 1 kg 51.001.000 51.805.000 51.043.000 51.856.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 57,68 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, sự sụt giảm phiên giao dịch trước của bạc chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời mạnh mẽ sau giai đoạn tăng giá kéo dài, khiến thị trường chịu áp lực trong ngắn hạn.

"Không giống vàng, bạc có vai trò ngày càng lớn trong công nghiệp, đặc biệt trong sản xuất tấm pin mặt trời, xe điện và các thiết bị điện tử. Riêng ngành năng lượng mặt trời đã tiêu thụ hàng trăm triệu ounce bạc mỗi năm và nhu cầu này tiếp tục tăng khi các dự án năng lượng tái tạo mở rộng trên toàn cầu", vị chuyên gia cho hay.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 6/12/2025: