Ngày 3/12: Giá bạc trong nước giảm ngược chiều thế giới

Sáng nay, giá bạc trên thị trường thế giới liền mạch tăng. Trong nước, các thương hiệu ngược chiều đồng loạt điều chỉnh giảm.

Sáng 3/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,875 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 3/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.209.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 2/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.858.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.888.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 14.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 13.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 2/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 2/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 3/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.858.000 1.888.000 1.860.000 1.894.000 1 kg 49.560.000 50.358.000 49.612.000 50.509.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.866.000 1.896.000 1.868.000 1.898.000 1 kg 49.766.000 50.570.000 49.808.000 50.621.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 3/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.143.000 2.209.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 57.146.524 58.906.519

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:31:17 sáng 3/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,875 USD/oune tăng 0,868 USD/oune so với phiên sáng 2/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.542.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.547.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 13.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 2/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:31:17 sáng 3/12/2025