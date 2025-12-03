Ngày 3/12: Giá bạc trong nước giảm ngược chiều thế giới

|Sáng 3/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,875 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 3/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.209.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 2/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.858.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.888.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 14.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 13.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 2/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 2/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 3/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.858.000
|
1.888.000
|
1.860.000
|
1.894.000
|
|
1 kg
|
49.560.000
|
50.358.000
|
49.612.000
|
50.509.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.866.000
|
1.896.000
|
1.868.000
|
1.898.000
|
|
1 kg
|
49.766.000
|
50.570.000
|
49.808.000
|
50.621.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 3/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.143.000
|
2.209.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
57.146.524
|
58.906.519
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:31:17 sáng 3/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,875 USD/oune tăng 0,868 USD/oune so với phiên sáng 2/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.542.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.547.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 13.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 2/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:31:17 sáng 3/12/2025