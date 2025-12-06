Vinh danh trao giải cho 45 tác phẩm báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(TBTCO) - Tối ngày 5/12 đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, 45 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh trao giải.

Sự kiện do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay và báo điện tử Dân Việt tổ chức.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được tổ chức, với 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Qua quá trình xem xét, chọn lọc nghiêm túc, công bằng với nhiều vòng chấm điểm, từ sơ khảo đến chung khảo, Hội đồng chung khảo gồm các thành viên là các nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học uy tín đã chấm điểm độc lập và chọn ra được 45 tác phẩm xuất sắc nhất để giành được các giải thưởng, gồm: 03 giải A, 06 giải B, 09 giải C, 15 giải khuyến khích, 12 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 525 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, sau 1 năm phát động, đã có gần 1.900 tác phẩm của hàng trăm cơ quan báo chí cả nước tham dự giải và hơn 480 bài dự thi viết tìm hiểu về truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam.

Mỗi tác phẩm là một đề tài phân tích những kết quả, những hạn chế, những vấn đề nóng bỏng nhất đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay; đồng thời đề xuất những giải pháp để tháo gỡ bằng hành động, bằng các cơ chế, chính sách cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

"Hầu hết các tác phẩm đã bám sát hơi thở cuộc sống, sự chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới, đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh “chuyển đổi số" mạnh mẽ qua văn phong, bút pháp trình bày đúng với chủ đề của mùa giải năm nay là “Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn" theo đúng nội dung Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đã có rất nhiều tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình được đầu tư, sản xuất công phu với nội dung đa dạng, từ thực tiễn ruộng đồng đến các cơ chế, chính sách đã được ban hành" - ông Đoàn nhấn mạnh.

Đặc biệt, các tác phẩm báo chí dự giải năm nay đã thể hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội với nhiều bài báo, chương trình phát thanh, truyền hình đi sâu vào phản ánh, phân tích những vướng mắc trong cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn như vấn đề về ứng dụng khoa học công nghệ; về vốn, tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp… Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến tham gia hiến kế, đề xuất, đóng góp để giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời đưa ra các giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời vì sự phát triển của nông nghiệp; sự ấm no, hạnh phúc của người nông dân và về một nông thôn văn minh, nghĩa tình.