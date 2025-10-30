Tái cấu trúc hệ thống báo chí là xu thế tất yếu

(TBTCO) - Ngày 30/10, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay”.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cùng lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc.

Quang cảnh buổi Tọa đàm “Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay”

Xu hướng đổi mới mô hình tòa soạn

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: “Tọa đàm hôm nay không chỉ nối tiếp thành công của hai chương trình trước, mà còn góp phần bổ sung những kinh nghiệm quý, giải pháp cụ thể để hoàn thiện mô hình tòa soạn hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời kỳ mới”.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Ông Lê Quốc Minh cũng chia sẻ rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ, nhiều tòa soạn gặp khó khăn về tổ chức, nhân sự và quản trị mô hình đa phương tiện, song “chính trong thử thách ấy, báo chí Việt Nam có cơ hội bứt phá, khẳng định bản lĩnh, củng cố niềm tin của công chúng”.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và chủ trương tinh gọn bộ máy, các địa phương đã tiến hành hợp nhất các cơ quan báo chí thành một đầu mối. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với lãnh đạo cơ quan báo chí trong việc đổi mới tư duy quản trị, vận hành tòa soạn hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động báo chí.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, tỉnh là địa phương đầu tiên trong cả nước hợp nhất các cơ quan báo chí từ năm 2019, hình thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện duy nhất. “Mô hình hội tụ – tích hợp – đa nền tảng đã tạo nên hệ sinh thái truyền thông hiện đại, vừa bảo đảm tính thống nhất trong định hướng thông tin, vừa lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh và khát vọng phát triển của tỉnh” - ông Tiến nói.

Ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu.

Theo ông Tiến, kinh nghiệm của Quảng Ninh cho thấy, hợp nhất báo chí không chỉ là sắp xếp tổ chức, mà còn là hợp nhất tư duy lãnh đạo, văn hóa làm báo và phương pháp quản trị nội dung.

Hướng tới nền báo chí hội tụ

Chia sẻ trong phần trình bày tham luận về “Mô hình nào cho tòa soạn đa loại hình ở Việt Nam”, ông Lưu Đình Phúc - Cục Trưởng Cục báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Tòa soạn hội tụ không còn là xu hướng, mà là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan truyền thông hiện đại”.

Ông Phúc phân tích 9 mô hình tòa soạn hội tụ đang được áp dụng trên thế giới, trong đó nhấn mạnh hai mô hình tiêu biểu: là “Digital Hub” của The New York Times – trung tâm điều phối kỹ thuật số linh hoạt, đa nền tảng; và “Hội tụ tập trung” của Báo Nhân Dân. Ông cho rằng, để xây dựng tòa soạn hiện đại, Việt Nam cần đầu tư hạ tầng số mạnh, chuẩn hóa quy trình sản xuất dữ liệu, và đào tạo đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên đa năng.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục Trưởng Cục báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật (Báo Nhân Dân) mang đến tham luận “Báo chí thích ứng trong kỷ nguyên mới” với cảnh báo rằng, AI Overview của Google đang khiến nhiều website tin tức mất 20% lượng truy cập tự nhiên. “Chúng ta không thể mãi chạy theo những cú click. Tương lai của báo chí là chiến lược phát triển độc giả trung thành, chứ không phải đếm lượt xem” - ông Nhật dẫn lời chuyên gia INMA.

Ông cho rằng, báo chí Việt Nam không hề chậm chân, khi nhiều cơ quan đã chủ động ứng dụng AI, AR, VR, phát triển chatbot thông tin, và đa dạng hóa hình thức truyền thông, từ video ngắn, podcast đến tương tác mạng xã hội.

Trong tham luận “Đi tìm độc giả giữa đại dương thông tin số”, nhà báo Ngô Văn Hải - Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VTC News nhấn mạnh: “Người đọc không biến mất, họ chỉ phân tán và thay đổi hành vi. Báo chí phải đi tìm họ, trên đúng nền tảng, bằng đúng thông điệp”.

Ông Hải cho biết, VTC News hiện vận hành theo mô hình content hub - trung tâm điều phối nội dung giúp các “phòng sản xuất con” (video, mạng xã hội, audio, đồ họa) chuyển thể nội dung thống nhất, đảm bảo bản sắc tòa soạn nhưng vẫn phù hợp từng nền tảng. “Phân phối đa nền tảng không phải để có mặt ở khắp nơi, mà để đi đúng hướng – gặp đúng người – bằng đúng thông điệp” – ông Hải nói.

Kết thúc tọa đàm, các đại biểu thống nhất rằng, tòa soạn đa loại hình và quản trị nội dung bằng dữ liệu là hướng đi tất yếu. Mỗi cơ quan báo chí cần thay đổi tư duy từ bao nhiêu tin bài sang bao nhiêu độc giả, xây dựng hệ sinh thái truyền thông thống nhất, nơi chất lượng và niềm tin là thước đo cốt lõi của thành công, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công chúng, góp phần xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả./.