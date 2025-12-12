Giá vàng hôm nay (12/11): Tăng mạnh

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng tới gần 2% chỉ trong 24 giờ. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng ngược chiều giảm nhẹ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý tăng 400.000 - 500.000 đồng/lượng.

Sáng 12/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco tăng tới 83,02 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:50:08 sáng 12/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.279,77 USD/oune, tăng tới 83,02 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,98% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,885 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.148 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Ngược với đà tăng mạnh của giá vàng thế giới, tại thời điểm 05:30 sáng 12/12, giá vàng, vàng nhẫn miếng các thương hiệu giảm đồng loạt giảm.

Cụ thể, giá vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm ở cả hai chiều 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC cũng giảm giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,45 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, thương hiệu SJC và DOJI hiện đang ổn định ở cả hai chiều. Trong khi, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý tăng 400.000 - 500.000 đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,6 triệu đồng/lượng mua vào và 152,1 triệu đồng/lượng bán ra (ổn định so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra (ổn định so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Riêng vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150,2 triệu đồng/lượng mua vào và 152,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều./.