(TBTCO) - Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với nhiều hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Ngày 13/12, tại Học viện Chính sách và Phát triển, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chương trình được tổ chức trong không khí trang trọng, là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tuổi trẻ Bộ Tài chính trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ và Đại hội Đoàn đã đề ra.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhấn mạnh, chương trình là dịp để đoàn viên, thanh niên toàn Bộ cùng nhìn lại ý nghĩa, tầm quan trọng của thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện thắng lợi các định hướng lớn của ngành trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Đôn phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động giáo dục chính trị được tổ chức với nội dung phong phú, hình thức sinh động, tập trung bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Việc chiếu phim tài liệu “Tổ quốc trong tim” thu hút sự tham gia của hơn 800 đoàn viên đã góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ phim “Mưa đỏ” tiếp tục mang đến những thông điệp sâu sắc về tinh thần hy sinh, cống hiến, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng sống và củng cố bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính.

Toàn cảnh Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ I.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính khẳng định, chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Thành công của hai Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và đoàn viên, thanh niên trong toàn Bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, thông qua các hoạt động trong chương trình, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính có thêm điều kiện để nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ và Đại hội Đoàn đã xác định cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là nền tảng quan trọng để tuổi trẻ Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn tới.

Chia sẻ tại chương trình, ông Phạm Khánh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Truyền thông (Báo Nhân Dân) nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Theo ông, điện ảnh với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, giàu cảm xúc và chiều sâu lịch sử có khả năng truyền tải hiệu quả các giá trị về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm công dân.

Ông Sơn cho biết, “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” là phiên bản điện ảnh của đại nhạc hội cùng tên tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình, thu hút hơn 50.000 khán giả. Bộ phim ứng dụng công nghệ hình ảnh 4K và âm thanh đa chiều, kết hợp âm nhạc và chất liệu lịch sử để kể câu chuyện về Tổ quốc, qua đó lan tỏa tinh thần dân tộc và khát vọng vươn lên.

Trong khi đó, “Mưa đỏ” - tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã tái hiện chân thực, bi tráng sự hy sinh của thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của đất nước. Thành công của bộ phim cho thấy sức sống bền bỉ của đề tài lịch sử, cách mạng khi được thể hiện bằng tư duy sáng tạo, hiện đại.

Hai tác phẩm, với cách tiếp cận khác nhau, đều góp phần bồi đắp lý tưởng sống và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Chương trình khép lại với ý nghĩa là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, củng cố bản lĩnh chính trị và tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính, hướng tới việc triển khai hiệu quả các định hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030.