Chi đoàn Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức sinh hoạt chính trị và Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027

(TBTCO) - Với tinh thần đổi mới và kế thừa, Chi đoàn Báo Tài chính – Đầu tư đã tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề và Đại hội nhiệm kỳ 2025–2027, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trên mặt trận tư tưởng, chuyên môn và truyền thông tài chính.

Đoàn viên vững vàng lý tưởng

Chiều ngày 15/9/2025, Chi đoàn Báo Tài chính – Đầu tư đã tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng hùng cường” với sự tham gia tích cực của các đoàn viên thanh niên trong đơn vị. L

Chương trình được tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Khối Chính phủ tại Công văn số 186-CV/ĐTNCP và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tại Công văn số 138-CV/ĐTN-BTC, nhằm đẩy mạnh việc triển khai sinh hoạt chính trị theo chuyên đề trong năm 2025.

Trọng tâm của buổi sinh hoạt là hoạt động chiếu phim tư liệu “Ngành Tài chính - 80 năm những mốc son lịch sử - Vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, bền vững trong kỷ nguyên mới”. Thông qua những thước phim quý giá, đoàn viên thanh niên được nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của ngành Tài chính Việt Nam.

Lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư.

Bên cạnh đó, nội dung bộ phim không chỉ phản ánh chiều sâu lịch sử của ngành mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và ý thức kế thừa của thế hệ trẻ đối với những giá trị truyền thống mà các thế hệ cán bộ tài chính đi trước đã xây dựng và gìn giữ. Trên cơ sở đó, khuyến khích các đoàn viên phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới, làm chủ khoa học công nghệ và nỗ lực đóng góp vào công cuộc xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chi đoàn đã tổ chức lễ trưởng thành Đoàn cho 10 đồng chí đoàn viên, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các cá nhân trong suốt thời gian tham gia công tác Đoàn, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội.

Xây dựng Chi đoàn vững mạnh

Ngay sau chương trình sinh hoạt chính trị, Chi đoàn Báo Tài chính – Đầu tư đã tiến hành Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2027. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022–2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ mới, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn viên và định hướng của Đoàn cấp trên.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Tài chính – Đầu tư và đồng chí Nguyễn Thị Mai – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Ban Chấp hành Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư nhiệm kỳ 2025–2027.

Về nội dung Đại hội, Ban Chấp hành Chi đoàn báo cáo tình hình đoàn viên, công tác tổ chức Đại hội và trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022–2024, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2025–2027, nhấn mạnh vào các mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và phát triển năng lực đoàn viên.

Tại Đại hội, nhiều ý kiến phát biểu đã tập trung bổ sung, làm rõ định hướng nhiệm kỳ tới, đặc biệt là vai trò của đoàn viên trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và đóng góp vào công tác xây dựng Đoàn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Hùng ghi nhận sự trưởng thành, đóng góp tích cực của đoàn viên trong các hoạt động của Chi đoàn, đặc biệt là vai trò xung kích trong các hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua tại đơn vị.

Đồng chí Đinh Hùng nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, đồng thời khẳng định lãnh đạo cơ quan luôn tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Về phía Đoàn cấp trên, đồng chí Nguyễn Thị Mai đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo trong công tác tổ chức Đại hội và các hoạt động sinh hoạt chính trị của Chi đoàn. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục bám sát định hướng của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ đoàn viên có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động báo chí và truyền thông tài chính.

Tại Đại hội, Chi đoàn đã công bố các quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025–2027 và nhân sự tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Nguyễn Thành Duy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành mới được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động tư tưởng, truyền thông và lan tỏa hình ảnh Tuổi trẻ Báo Tài chính – Đầu tư năng động, bản lĩnh, trách nhiệm trong thời kỳ mới.