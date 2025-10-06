Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách và hoạt động Trung thu tại Sơn La

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách cho thanh niên vùng cao và “Đêm hội trăng rằm” ấm áp cho thiếu nhi xã Phiêng Khoài.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, đồng thời triển khai Kế hoạch số 99-KH/ĐTNBTC ngày 26/6/2025 của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính về Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức chuyến công tác tại Sơn La trong hai ngày 4–5/10/2025, gồm hội nghị tuyên truyền và các hoạt động tình nguyện, Trung thu cho thiếu nhi tại xã Phiêng Khoài.

Đây là hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài và tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ ngành Tài chính.

Đồng chí Nguuyễn Thị Mai - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị tuyên truyền đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc. Hội nghị tập trung lan tỏa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, kinh doanh; đồng thời nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững, khơi dậy tinh thần tự chủ, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ vùng cao.

Hội nghị thu hút sự tham gia đông đảo của các đoàn viên thanh niên Trường Đại học Tây Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhấn mạnh, đây là hoạt động cụ thể hóa Quyết định số 1301/QĐ-BTC ngày 8/4/2025 của Bộ Tài chính về việc thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030 (giai đoạn I: 2021–2025).

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với đại diện Tỉnh đoàn Sơn La, học sinh và sinh viên tham dự hội nghị.

Đồng chí Mai cho rằng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước, song vẫn còn nhiều khó khăn về sinh kế, việc làm và phát triển bền vững. Hội nghị là dịp để thanh niên vùng cao tiếp cận chính sách, thảo luận ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương, qua đó thúc đẩy tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tỉnh đoàn Sơn La cùng các đơn vị phối hợp, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các báo cáo viên đến từ Sở Dân tộc – Tôn giáo và Tỉnh đoàn Sơn La, những người đã mang đến nhiều thông tin thiết thực, giúp đoàn viên, sinh viên có thêm kiến thức và định hướng trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính tham quan Nhà tù Sơn La.

Đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khẳng định, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, miền núi trong hành trình lập thân, lập nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển toàn diện của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2030.

Sau chương trình tại tỉnh Sơn La, đoàn công tác đã đến dâng hương, tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Nhà tù Sơn La – những “địa chỉ đỏ” mang giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc.

Tại xã Phiêng Khoài, đoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như trao quà cho học sinh điểm trường Tiểu học Lao Khô 1, khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” và tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em nhỏ địa phương. Những hoạt động này mang đến niềm vui, không khí ấm áp và góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ ngành Tài chính với đồng bào vùng cao.

Hoạt động khép lại trong không khí đầm ấm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tình nguyện của tuổi trẻ ngành Tài chính vì sự phát triển bền vững của cộng đồng, lan tỏa thông điệp nhân văn và ý nghĩa sâu sắc tới đồng bào vùng cao Sơn La.