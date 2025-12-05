(TBTCO) - Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát động Chương trình “Thu pin cũ – Đổi cây xanh” nhằm giảm thiểu rác thải độc hại, thúc đẩy thói quen phân loại rác tại nguồn và lan tỏa lối sống xanh trong toàn ngành.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính vừa phát động Chương trình “Thu pin cũ – Đổi cây xanh, bảo vệ môi trường vì Bộ Tài chính xanh” nhằm hưởng ứng kế hoạch công tác Đoàn năm 2025 và các hoạt động về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động hướng đến giảm thiểu rác thải độc hại từ pin đã qua sử dụng và lan tỏa lối sống xanh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành.

Ảnh minh hoạ.

Pin cũ chứa nhiều kim loại nặng như chì, thủy ngân hay cadimi, nếu thải bỏ không đúng cách có thể gây ô nhiễm đất, nước và không khí, đe dọa sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái. Chỉ một viên pin nhỏ cũng có thể gây ô nhiễm hàng trăm lít nước hoặc làm suy thoái đất trong nhiều năm. Vì vậy, việc thu gom đúng nơi quy định được xem là hành động thiết thực góp phần giảm thiểu chất thải nguy hại và thúc đẩy thói quen phân loại rác tại nguồn trong cơ quan.

Chương trình được thiết kế theo hình thức mang pin cũ đến các điểm thu gom tại đơn vị. Với mỗi 5 viên pin đã qua sử dụng, cán bộ, đoàn viên hoặc người lao động sẽ được đổi một cây xanh hoặc cây cảnh mini do Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và các đơn vị tài trợ chuẩn bị, mỗi cá nhân được đổi tối đa hai lần.

Hoạt động này đồng thời khuyến khích đoàn viên thanh niên đi đầu trong các mô hình xanh, thể hiện trách nhiệm của Bộ Tài chính trong xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và bền vững.

Chương trình được phát động từ ngày 26/11/2025 đến 07/12/2025. Hoạt động thu gom trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, đơn vị sẽ diễn ra từ ngày 08/12 đến 13/12/2025, với đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài chính.